Spieler rechnen aus: Baldur’s Gate 3 wird bis zu 800 Stunden Spielzeit haben – Wie kommen sie darauf?

Wann erscheint Baldur’s Gate 3? Das neue Rollenspiel kommt am 3. August für den PC und am 6. September für PS5. Ihr könnt alleine oder im Koop zocken, was wir schon für äußerst unterhaltsam befanden .

In einem Community Update haben die Macher von Baldur’s Gate 3 noch ein letztes Mal vor dem Release am 3. August über die Features des Spiels gesprochen. Dabei ging es auch um den Umfang mit einem kleinen Kommentar zu Akt 1. Spieler nehmen dieses Detail auf und rechnen nun die erwartete Spielzeit aus.

