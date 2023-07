Baldur’s Gate 3 erklärt, warum die beste Klasse im Spiel ein Char ist, den es in manchen Rollenspielen gar nicht gibt

Der Release von Baldur’s Gate 3 rückt näher und das Team verrät neue Details. Im Interview erklärt der Haupt-Autor, warum ausgerechnet Mönche die beste Klasse im Spiel sein sollen.

Was wird erklärt? In Baldur’s Gate 3 erwarten euch viele Möglichkeiten bei der Klassenauswahl. Aber welches ist die beste davon? Aus dem Team von Baldur’s Gate 3 gab der Haupt-Autor Adam Smith ein Interview mit GamesRadar+ (via Gamesradar.com). Darin geht er auf die neue Mönch-Klasse ein und erzählt von den Vorteilen.

Erfahrt hier, was die Klasse so gut macht und was das Besondere beim Paladin ist.

Warum sind Mönche so gut in Baldur’s Gate 3?

Das sind die Argumente: Smith erklärt: „Mönche sind großartig, weil sie so schnell sind.“ Ab Level 6 oder 7 sei man richtig schnell und springt überall herum.

Zudem kann man als mit der Fähigkeit „Deflect Missiles“ gegnerische Geschosse ableiten. Laut Smith fühle sich das an, „als hätte man ein Lichtschwert“. Selbst für Solo-Spieler sollen Mönche eine gute Wahl sein. Denn neben ihrer hohen Geschwindigkeit verteilen sie auch viel Schaden und können gut stealthen.

In RPGs ist der Mönch nicht so häufig vertreten wie die typischen Krieger, Zauberer, Bogenschützen und Priester.

Was ist die beste Roleplay-Klasse? Wenn man die Wahl der besten Klasse allein auf das Roleplay bezieht, dann gewinnt nicht der Mönch. In den Augen von Adam Smith hat die Paladin-Klasse hier weit die Nase vorn. Mit dieser Wahl habt ihr geschworen, Recht und Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten.

Der Paladin ist wahrscheinlich immer noch meine Lieblingsklasse. Es gibt bestimmte Dinge, die man tun kann, die gegen den Schwur verstoßen, und wenn man das tut, wird man buchstäblich von einem Kerl namens Eidbrecher besucht, diesem finsteren Ritter. Das ist verdammt geil. Es ist dieser ganze Moment nur für diese eine Klasse. Dann kommt der Moment, in dem es heißt: ‘Oh shit, ich habe gerade die Kraft des kosmischen Gleichgewichts verschoben’.

Baldur’s Gate 3 startete bereits 2020 in den Early Access. Im August 2023, also schon nächsten Monat, steht der volle Release des Spiels an. Seid ihr eher Team Mönch oder Team Paladin?

Ihr dürft in Baldur’s Gate 3 einen wahnsinnigen Mörder spielen und selbst böse NPCs werden euch fürchten