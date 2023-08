3 Tipps, um eure Traglast in Baldur’s Gate 3 zu reduzieren

In einer offenen Spielwelt liegt meistens sehr viel Loot herum. Kaum ein Gamer kann der Versuchung widerstehen, es mitzunehmen, denn man könnte es später ja gebrauchen oder verkaufen. Doch in Baldur’s Gate 3 kann euch eine volle Tasche zum Verhängnis werden.

Insert

You are going to send email to