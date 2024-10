„Ich habe es nicht abgelehnt“: Ein anderer Schauspieler sollte Indiana Jones spielen, aber Harrison Ford nahm seinen Platz ein

Harrison Ford ist vor allem für 2 Film-Rollen bekannt: Han Solo in Star Wars und Indiana Jones. Beide Rollen kann man sich heutzutage nicht ohne den Schauspieler vorstellen. Doch Indiana Jones sollte eigentlich jemand anderes spielen, der die Rolle sogar bekommen hat – Eine ikonische Serie kam ihm aber dazwischen.

Wer sollte Indiana Jones spielen? 1981 erschien der Jäger des verlorenen Schatzes. Im Abenteuerfilm führte Steven Spielberg Regie und George Lucas arbeitete am Drehbuch mit. Aus dem Film wurde ein großes Franchise, das bis heute 4 Fortsetzungen bekommen hat, die letzte sogar erst 2023.

Harrison Ford verkörpert dabei in allen Teilen der Reihe Indiana Jones. Doch eigentlich sollte jemand anderen den ikonischen Schatzjäger spielen und für den gab es sogar schon Screen-Tests: Tom Selleck. Dieser konnte aber nicht daran teilnehmen, weil eine Serie dazwischenkam.

Auch 2023 verkörpert Ford noch den Abenteurer:

Ich habe es nicht abgelehnt, ich habe mir die Rolle verdient

Was sagt Tom Selleck dazu? 2020 war Tom Selleck in der Racheal Ray Show (via YouTube) zu Gast. Dort wird er von Racheal Ray gefragt, ob es in seiner Karriere eine Rolle gab, die ihm abhandengekommen ist. Da fällt Selleck direkt ein Film ein. Es war Jäger des verlorenen Schatzes. Dazu sagt er Folgendes:

Gott, bei Wikipedia und all dem Zeug gibt es alle möglichen Dinge, die nicht wahr sind. Ich habe es nicht abgelehnt. Ich habe mir die Rolle verdient. Ich habe einen Screen-Test gemacht. Und Steven Spielberg und George Lucas sagten: „Du hast die Rolle.“

Einen Clip zum Screen Test kann man heutzutage sogar auf YouTube sehen:

Warum konnte er die Rolle dann nicht spielen? Im Interview erzählt der Schauspieler, dass er, nachdem er die Rolle bekommen hat, Lucas und Spielberg auf eine Pilotfolge einer Serie aufmerksam machte, die er drehen sollte. Die beiden dachten aber wohl nicht, dass das zum Problem wird.

Er drehte nämlich die Serie Magnum für den Sender CBS. Die Serie lief zwischen 1980 und 1988. Die Produktionsarbeiten hätten sich mit Jäger des verlorenen Schatzes überschnitten. Anders als erwartet, sagte der Sender Selleck aber, dass er nicht beides drehen kann.

Er entschied sich für Magnum. Diese Entscheidung bereut er aber nicht, wie er im Interview auch sagt: Nun, das ist nicht das Schlimmste, was jemals passiert ist.

Woher kennt man Tom Selleck? Tom Selleck kennt man vor allem als Seriendarsteller. Neben Magnum hat er in fast 300 Folgen der Serie Blue Bloods: Crime Scene New York mitgespielt. Fans der Sitcom Friends kennen ihn vielleicht als Dr. Richard Burke. Er war für 10 Episoden als Freund von Monica in der Serie.