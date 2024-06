Brad Pitt wurde für den berühmten Film „The Departed“ die Hauptrolle neben Leonardo DiCaprio angeboten. Doch er lehnte ab, weil er sich zu alt fühlte.

Im Jahr 2003 kaufte Brad Pitt zusammen mit Warner Bros und dem Produzenten Brad Grey die Rechte für das amerikanische Remake des asiatischen Films „Infernal Affairs.“ Der galt damals als hochgelobter chinesischer Gangster-Film, den das amerikanische Kino als Remake umsetzen wollten.

Der Film startete als „The Departed“ am 6. Dezember (USA) und am 7. Dezember 2006 (Deutschland) in die Kinos. Die Geschichte von “The Departed” spielt in Süd-Boston, wo die staatliche Polizei seit Jahren gegen das organisierte Verbrechen kämpft. Billy Costigan, gespielt von DiCaprio, ein junger Polizist, der mit dem Verbrechen aufgewachsen ist, soll die Mafia infiltrieren und den Boss ausfindig machen.

Brad Pitt fühlte sich zu alt für die Hauptrolle

Brad Pitt und Leonardo DiCaprio sollten die Hauptrollen in dem Film spielen, aber Pitt fühlte sich nicht wohl dabei, dass er zehn Jahre älter als Leonardo DiCaprio gewesen wäre. In einem Interview mit dem Magazin „Interview“ erklärte Brad Pitt später, dass er sich für den Film zu alt gefühlt habe. So erklärte er (via sensacine.com):

Ich habe es zweieinhalb Jahre lang entwickelt. Wir haben um den Film gekämpft und dann William Monahan dazu gebracht, das Drehbuch zu schreiben. Als Scorsese ins Spiel kam, dachte ich, dass es besser wäre, wenn es jüngere Leute wären, die gerade ihr Leben beginnen, Leute, die aus dem akademischen Bereich kommen, Leute, die hungrig sind. Ich dachte, er sei zu alt dafür.

Schließlich gab der Schauspieler die Hauptrolle an Matt Damon ab und blieb weiterhin als Produzent des Films tätig. Und diese Entscheidung lohnte sich für den Film.

„The Departed“ bekam gleich 4 Oscars verliehen

Welche Oscars bekam der Film? Denn 2007 gewann der Film dann gleich 4 Oscars in folgenden Kategorien:

Bester Film.

Beste Regie.

Das beste adaptierte Drehbuch.

Bester Schnitt.

Mehr zu Brad Pitt: Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Brad Pitt die Hauptrolle in einem Film ablehnt, der später gleich mehrere Oscars gewinnen konnte: Leonardo DiCaprio und Brad Pitt lehnten die Hauptrolle in einem Film ab, der 3 Oscars gewann