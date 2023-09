Leonardo DiCaprio und Brad Pitt lehnten die Hauptrolle in einem Film ab, der dann 3 Oscars gewinnt

Ein weiteres Beispiel für eine Rolle in einem erfolgreichen Film, die ein berühmter Schauspieler abgelehnt hat, ist Matrix. Keanu Reeves gelang als Hauptfigur Neo in Matrix der internationale Durchbruch. Dabei war er gar nicht die erste Wahl für die Hauptrolle.

Die Produzentin und Drehbuchautorin von Brokeback Mountain, Diana Ossana, habe dies gegenüber IndieWire per E-Mail bestätigt: „Ja, all diese jungen Herren haben das Projekt aus verschiedenen Gründen abgelehnt.“

Insert

You are going to send email to