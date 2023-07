Will Smith erzählt von einer der schlechtesten Entscheidungen seiner Karriere: „Warum hast du nicht Matrix gemacht?“

Will Smith erzählt in einem Video, warum er die Rolle des Neo in Matrix ablehnte und stattdessen im Sci-Fi-Flop „Wild Wild West“ mitspielte.

Keanu Reeves gelang als Hauptfigur Neo in Matrix, einem der bekanntesten Sci-Fi-Filme unserer Zeit, der internationale Durchbruch. Jedoch war er gar nicht die erste Wahl für die Hauptrolle.

Will Smith, den viele aus Men in Black oder I Am Legend kennen, bekam die Rolle angeboten. Jedoch lehnte er sie wegen des skurrilen Konzepts ab und machte stattdessen bei einem anderen Sci-Fi-Film mit – der gewaltig floppte.

Hier seht ihr den Trailer zum ersten Matrix-Film:

Das Konzept von Matrix klang dem Schauspieler zu skurril

Am 13. Februar 2019 veröffentlichte Will Smith ein Video auf YouTube, in dem er genauer auf die Geschichte hinter seiner Matrix-Absage eingeht.

Der Schauspieler erzählt, dass im Jahr 1998 die Wachowskis auf ihn zukamen. Das sind die beiden Drehbuch-Autoren und Regisseure hinter dem Film Matrix. Sie sind noch recht unbekannt zu der Zeit, hatten zuvor mit Bound erst einen Film gemacht.

Hier könnt ihr das Video sehen, in dem Will Smith erzählt, warum er die Rolle von Neo ablehnte:

Die Wachowskis pitchen Will Smith das Projekt von Matrix. Heutzutage gelten ihre Ideen als genial, wie der Schauspieler im Video erklärt.

Doch damals ist sich der Schauspieler nicht ganz sicher, ob die schmale Grenze der Genialität bereits überschritten ist.

Will Smith spielt das Szenario nach und mimt die Regisseure, die ihm erklären:

Stell dir vor, dass du in einen Kampf verwickelt bist, und wenn du springst, stell dir vor, dass du den Sprung mitten im Geschehen stoppen kannst. via YouTube

Will Smith sitzt daraufhin irritiert im Meeting, meint nur: „Sagt das noch mal?“

Die beiden fahren fort. Er solle dich dann vorstellen, dass die Zuschauer einmal 360 Grad um die Figur herumblicken könnten. Dafür würde man eine neuartige Kameratechnik verwenden … Auch das würde immer noch während des gestoppten Sprungs geschehen.

Will Smith entscheidet sich daraufhin gegen die Matrix, da er mit dem Konzept zu dem Zeitpunkt absolut nichts anfangen kann.

Stattdessen macht er aber den Sci-Fi-Film Wild Wild West, der sich als gewaltiger Kinoflop herausstellt. “Ich bin nicht stolz darauf”, gibt der Schauspieler zu.

Im Nachhinein bereute der Schauspieler die Entscheidung, wie er gegenüber der amerikanischen Seite cinemablend erzählte.

Auf die Frage hin, welchen Ratschlag er seinem jüngeren Ich geben würde, antworte er: „Arschloch, warum hast du nicht The Matrix gemacht?“

Im Video scheint Will Smith jedoch mit seiner Entscheidung im Reinen zu sein. Auch wenn er seine Projekt-Wahl im Nachhinein ändern würde, hält er Keanu Reeves für die perfekte Besetzung von Neo.

