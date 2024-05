Wenn ihr „Star Wars: Episode 1“ im richtigen Moment pausiert, entdeckt ihr eine Liebeserklärung an einen SF-Klassiker

Pausiert den Film Star Wars Episode 1: Die dunkle Bedrohung an der richtigen Stelle, um ein cooles Easter Egg zu entdecken, was auf einen SF-Klassiker anspielt.

Um welchen Klassiker geht es? Auch wenn viele vermutlich Star Wars: Episode 1 schon fast in- und auswendig kennen, gibt es doch immer wieder was zu entdecken. Ein genauer Blick lohnt sich, denn bei Minute 33 und 40 Sekunden könnt ihr eine versteckte Liebeserklärung an einen der größten Meisterwerke des SF-Genres erkennen – und zwar an 2001: Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968.

Der EVA Pod aus 2001: Odyssee im Weltraum

Was ist zu sehen? Im Hintergrund dieser Szene bei Wattos Schrottplatz auf dem Planeten Tatooine ist ein EVA Pod zu sehen, eine kleine kugelförmige Raumkapsel aus Kubricks Werk. Der EVA Pod wird von Astronauten gesteuert und für Außenarbeiten und als Transportmittel im Weltraum verwendet.

Ursprünglich sollten alle Requisiten und Sets von 2001 nach den Dreharbeiten zerstört werden, doch irgendwie hat diese Kapsel den Weg in die Kulissen von Star Wars gefunden.

EVA Pod aus 2001: Odyssee im Weltraum

Die Wertschätzung von George Lucas

Wie konnte Watto den Eva Pod bekommen? George Lucas und sein Team entschieden sich wohl bewusst dafür, eine Hommage dieses Klassikers einzubauen. Der EVA Pod wurde als Easter Egg auf Wattos Schrottplatz gestellt. Dabei handelt es sich vermutlich um eine Nachbildung.

Kubricks Meisterwerk hat die Grenzen des Films erweitert und zahlreiche andere Künstler und Filmemacher inspiriert. Ohne 2001 sähe das Genre ohne Zweifel heute anders aus. Er setzte neue Maßstäbe für visuelle Effekte und philosophische Erzählungen im SF-Genre.

Die Hommage an den EVA Pod in Star Wars: Episode 1 zeigt die Wertschätzung von George Lucas und seinem Team für die Arbeit von Kubrick. Es ist eine subtile Anerkennung der Bedeutung von 2001: Odyssee im Weltraum für das Genre.