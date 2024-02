Stoppt ihr Star Wars Episode 1 bei 2 Stunden, 3 Minuten und 44 Sekunden, findet ihr ein cleveres Easter Egg 

Hier findet ihr einen anderen Film, in dem ihr im richtigen Moment eine Beleidigung sehen könnt: Wenn man einen Disney-Film an der richtigen Stelle pausiert, entdeckt man eine versteckte Botschaft

Auch in einer Folge von The Clone Wars wird die Referenz zu dem Film aus 1971 eingebaut vor. Denn in der Episode Klonkadetten, müssen die Offiziersanwärter eine Übung der Version THX Variable 1138 durchführen.

So kommt die Zahl etwa auch in Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter vor. Hier übernimmt Chewbacca einen AT-ST mit der Kennung 1138.

THX 1138 lautet der Titel eines Science-Fiction-Films aus dem Jahr 1971, der in einer Zukunft spielt, in der die Emotionen von Menschen mithilfe von Medikamenten unterdrückt werden und diese unter strengster Kontrolle leben. George Lucas hatte hier die Co-Autorenschaft sowie die Regie übernommen.

