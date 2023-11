Wenn man einen Disney-Film an der richtigen Stelle pausiert, entdeckt man eine versteckte Botschaft

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um die Nachricht zu sehen, muss man in dem Moment pausieren, in dem eine Zeitung eingeblendet wird. Betrachtet man dann rechts unten die Anfangsbuchstaben der Zeilen, ergeben sie senkrecht gelesen eine Botschaft: Fuck Disney .

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Insert

You are going to send email to