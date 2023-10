Wenn man Jurassic Park an der richtigen Stelle pausiert, entdeckt man ein gut verstecktes Geheimnis

Steven Spielberg ist fast jedem ein Begriff. 2022 brachte er Die Fablemans auf die Leinwand, doch vor allem Klassiker wie Indiana Jones, E.T und Jurassic Park verfrachteten seine Filme in die Popkultur. In Jurassic Park versteckt sich in einer Szene eine Anspielung auf einen anderen Spielberg-Klassiker.

Steven Spielberg hat in seinen Filmen des Öfteren Easter Eggs versteckt. Beispielsweise versteckt sich ein Yoda-Kostüm im Film E.T. Doch in unserem Easter Egg geht es um Jurassic Park und wie ihr dort einen anderen Spielberg-Film entdecken könnt.

Pausiert ihr nämlich im richtigen Moment, dann entdeckt ihr auf einem Bildschirm einen anderen Film mit einem Spitzenprädator.

Spielberg ist nicht nur Regisseur, sondern auch großer Filmfan. So erwischt man ihn auch beim Schwärmen:

Steven Spielberg schwärmte vom Kinobesuch eines bekannten Sci-Fi-Films

Ihr müsst nur im richtigen Moment pausieren

Um den richtigen Moment zu finden, müsst ihr warten, bis Alan Grant und die anderen Figuren ihren ersten Ausflug durch den Park begonnen haben. Danach beginnt die Szene im Kontrollzentrum, wo sich John Hammond mit seinen Mitarbeitern über Fehler unterhält.

Dabei streitet er sich mit Dennis Nedry, gespielt von Wayne Knight. Genau in dieser Szene finden wir das Easter Egg. Man sieht, wie Dennis Nedry seinen Job nicht wirklich ernst nimmt. Die Probleme schüttelt er von sich, und auch auf einem Bildschirm scheint er Schach zu spielen, anstatt seinen Job zu machen.

Pausiert man hierbei richtig, dann sieht man, was er auf einem Bildschirm noch tut. Er schaut Der Weiße Hai von Steven Spielberg. Dafür muss man aber sehr genau hinschauen. Schaut man den Film auf Netflix, befindet sich diese Stell bei ungefähr 00:43:50.

Die Stelle im Film seht ihr hier:

Im Monitor sieht man eine Szene aus “Der weiße Hai.”

Wo kann man die Filme gucken? Bis auf den neusten Teil Jurassic World: Ein neues Zeitalter könnt ihr die Dino-Filmreihe auf Netflix anschauen. Dort befinden sich auch Kinderserien zum Universum. Kennt ihr ähnlich versteckte Easter Eggs? Dann schreibt sie uns in die Kommentare.

Nicht nur Jurassic Park zollt dem Kult-Hai-Film seinen Tribut. Auch eine andere Sci-Fi-Reihe tat dies und machte sich gleichzeitig noch über Hollywood und ihre Strategien lustig:

Ein Sci-Fi-Klassiker machte sich schon 1989 über das Hollywood von heute lustig