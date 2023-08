Steven Spielberg schwärmte vom Kinobesuch eines bekannten Sci-Fi-Films

„Und bei mir gab es einen Typen, der wirklich zur Leinwand gelaufen und mit ausgestreckten Armen durchgelaufen ist. Leute sind durchgedreht, weil die Person in der Leinwand verschwunden ist, ausgerechnet in [der Sternentor-Sequenz].“

„Ich war einfach so niedergeschlagen“ – Sheldon erklärt, warum er nach 12 Jahren aus The Big Bang Theorie ausstieg

Doch auch James Cameron ist ein riesiger Fan des Sci-Fi-Films. Der Regisseur erzählte, dass er ihn ganze 18-Mal in den ersten Jahren nach seiner Erscheinung in sämtlichen Kinos angeschaut hatte.

Im Rahmen der ersten Episode der AMC Serie James Cameron’s Story of Science Fiction (via IndieWire ) redeten die beiden weltbekannten Regisseure Steven Spielberg (Der weiße Hai, Jurassic Park) und James Cameron (Avatar, Titanic) über einen hochgelobten Sci-Fi-Film, der als ein absoluter Klassiker des Genres gilt: 2001 – Odyssee im Weltraum.

Insert

You are going to send email to