Ein bekannter Regisseur war so perfektionistisch, dass er eine Szene 148 Mal drehen ließ

Eine Szene in dem Kultfilm „The Shining“ ließ der Regisseur Stanley Kubrick so oft wiederholen, dass sie es sogar ins Guinnessbuch der Rekorde schaffte.

The Shining ist ein Spukhausfilm und Mysterythriller aus dem Jahr 1980. Er basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage von Stephen King. Der Film wurde unter der Regie von Stanley Kubick († 07. März 1999) produziert.

Der Regisseur ist einer der bekanntesten Namen der Filmgeschichte. Dabei gilt er als absoluter Perfektionist, der auch auf die kleinsten Details achtete, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen könnt. Das zeigt sich auch in einem Weltrekord, den er mit einem bekannten Horror-Film aufstellte.

Ganze 148 Mal wurde eine einzige Szene gedreht

Mit den „meisten Wiederholungen für eine Szene mit Dialog“ (via guinnessworldrecords.com) sichert sich The Shining einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde. Mit ganzen 148 Aufnahmen schafft der Film den Weltrekord.

Dabei ist der Moment in der Geschichte eher unspektakulär. In der so oft wiederholten Szene sprechen Dick Hallorann und der Junge Danny Torrance über das Phänomen des “shinings”.

Dass eine Szene unter der Regie von Stanley Kubrick so oft wiederholt wurde, stellte keineswegs einen Einzelfall dar.

So erzählte etwa Schauspielerin Shelley Duvall, die Wendy spielte, dass sie bei den Dreharbeiten Angstzustände bekam und sie völlig erschöpft war, von den zahlreichen Retakes, die es brauchte, bis der Regisseur zufrieden gewesen sei (via comingsoon.com).

Kubrick wiederum war der Meinung, dass man mehrere Anläufe bräuchte, wenn die Schauspieler ihren Text nicht gut genug vorbereitet hätten.

Angesprochen darauf, ob der Regisseur tatsächlich hunderte Takes für eine Szene machen würde, antwortete Kubrick in einem Interview mit The RollingStone am 27. August 1987 Folgendes:

Das passiert, wenn Schauspieler unvorbereitet sind. Man kann nicht schauspielern, ohne den Dialog zu kennen. Wenn die Schauspieler über die Worte nachdenken müssen, können sie nicht an ihren Gefühlen arbeiten. So kommt es, dass man dreißig Takes von etwas macht. Und trotzdem kann man die Konzentration in ihren Augen sehen; sie kennen ihren Text nicht. Also dreht man einfach weiter und weiter und hofft, dass man am Ende etwas herausbekommt […} Stanley Bubrick via rollingstone.com

Der ikonische Moment, in dem Jack Nicholson sich mit den Worten “Hier ist Johnny” ankündigt, wurde vom Schauspieler selbst improvisiert, wie unsere Kollegen von Filmstarts hier in ihrer Liste schreiben.

Wer war für die Anmeldung des Rekords verantwortlich? Garrett Brown, der am Set für die Steadicam zuständig war, hatte die Gesamtanzahl der Takes der einen Szenen in The Shining als Rekord angemeldet.

In einem anderen großen Film gab es eine besonders teure Szene, die am Ende jedoch dem Schnitt zum Opfer fiel:

