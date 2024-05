Ich habe früher PCs selbst gebaut – Heute würde ich das nie wieder machen

Für Leute wie mich, die aber hauptsächlich zocken (oder arbeiten) wollen, ist ein Kauf im Regelfall klüger. Und mittlerweile eben nicht mehr deutlich teurer oder schlechter als ein Selbstbau, teilweise sogar günstiger. Kommt immer auf die Angebote an, aber das ist überall so. Für alle, die mehr wissen wollen, hat Kollege Benedikt hier ein paar Tipps: 7 Tipps, die ihr vor dem Zusammenbau eines PCs wissen solltet

Dazu kommt, dass die entsprechenden Rechner dann so eingerichtet werden können, dass man sie ohne Probleme nachrüsten kann. Ein paar Extra-Slots für Arbeitsspeicher, Speicherplatten und Co. sind normalerweise kein Problem.

Heute stimmt das nicht mehr. Es gibt viele Fälle, in denen Nutzer einen PC günstiger fertig kaufen als selbst zusammenbauen können . Das liegt vor allem an der Entwicklung der letzten Jahre.

Was ist eigentlich besser: Einen PC selbst bauen oder einen fertigen kaufen? Unter Gamern ist das eine häufige Diskussion, die meist darin endet, dass viele stolz aufs Bauen sind. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sieht das anders – und hatte deswegen schon Zank in der Redaktion.

