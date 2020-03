Wer sich überlegt, einen PC selbst zu bauen oder ein Gaming-PC Gehäuse sucht, der sollte sich diesen PC ansehen. Denn in diesem Hai steckt ein echter PC. Und dieser kann sich echt sehen lassen. Wir stellen euch einen der verrücktesten PCs vor, die wir bisher gesehen haben.

Wer steckt hinter dem Gaming-PC? Der Modder Inony kommt aus Thailand und hat für die Case Mod World Series 2019 den PC gebaut.

Die Case Mod World Series ist ein Wettbewerb des Herstellers Coolermaster. Hier bewerben sich User mit den besten und spannendsten Gehäusen, für den ersten Platz gibt es ein Preisgeld von 10.000 Dollar.

Woher hat der User seine Idee? Als Inspirationsquelle dient ihm Horizon New Dawn, das bald auch für den PC erscheint. Das bisher PlayStation-exklusive Spiel handelt von einer postapokalyptischen Zukunft: Die Welt ist von Maschinenwesen bevölkert, die wie Wildtiere und urzeitliche Wesen ausschauen und nicht mehr vom Menschen abhängig sind. Diese Maschinen hat sich der Entwickler für seinen Hai zum Vorbild genommen.

821 Stunden Arbeitszeit für Gaming-PC „Leviathan“

Das finale Ergebnis des Entwicklers wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Im eingebetteten Video könnt ihr euch den „Leviathan“ ansehen.

Wie genau ist der Gaming-PC entstanden? Inony hat in einer umfangreichen Bilderserie (via community.coolermaster.com) vorgestellt, wie er den PC zusammengebaut hat. Insgesamt, so schreibt er, hat er 821 Stunden gebraucht:

Alle Bauteile für das Gehäuse entstehen in einem 3D-Drucker

Beim Material setzt er auf PETG, einen thermoplastischen Kunststoff. Den meisten von euch dürfte PETG eher in Form von PET-Flaschen bekannt sein.

Insgesamt hat Inony über 400 Teile hergestellt, jedes einzelne Teil musste er per Hand mit einer Sandschleifmaschine abschmirgeln.

Anschließend musste er die einzelnen Teile noch bemalen, damit sie auch schick aussehen.

Für die Augen des Hais hat er einen Resin-Drucker verwendet. Bei Resin handelt es sich um ein Kunstharz, dass unter UV-Strahlung hart wird. Dadurch sind die Augen durchsichtig und können von innen mit LED beleuchtet werden.

Wie viel Leistung hat der PC? Inony hatte erklärt, dass er keine absolute Highend-Leistung verbaut hat. So erklärt er in einem Post:

Es ist vermutlich kein Highend-PC, denn die verwendete Hardware haben mir meine Freunde gespendet, aber ich hoffe, euch gefällt meine Arbeit. Und wenn sie euch gefällt, dann bin ich auch glücklich. Inony, der Bauer des „Leviathan“. Quelle: community.coolermaster.com

In einem weiteren Post unter den Bildern erklärt er, dass er auch noch nicht vollständig zufrieden sei. Sein Werk sei bisher nur ein Prototyp, aber wegen der Regeln des Wettbewerbs dürfte er bestimmte Dinge noch nicht dran ändern.

Nach dem Contest möchte Inony beispielsweise die Grundstruktur des Hais noch mit Eisen verstärken. Innerhalb der Wettbewerbszeit hatte er dafür leider keine Zeit. Die spätere Version soll noch stärker und robuster werden.

So sieht das fertige Gehäuse des Modders Inony aus. Quelle: community.coolermaster.com

Auf dem Bild ist zu erkennen, dass viele Teile wie beispielsweise die Festplatte ziemlich offen liegen. Normalerweise dient das Gehäuse hauptsächlich zum Schutz der empfindlichen Komponenten vor der Umgebung.

Beim Selbstbau eines PC sollte man darauf achten, dass man ein passendes Gehäuse kauft, sonst könnte es eng werden.

Auch andere User sind pfiffig, wenn es um verrückte Ideen für ein Gehäuse geht. So hat beispielsweise jemand sein Gehäuse Winston aus Overwatch nachempfunden.

Was denkt ihr diesem PC? Habt ihr schon einmal so ein komplexes Gehäuse gesehen oder habt ihr am Ende selbst einen coolen Build auf eurem Schreibtisch stehen?