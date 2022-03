Ich habe einen Fehler beim PC-Bau gemacht, der in keinem Handbuch steht

Ihr schraubt gern an eurem Gaming-PC und optimiert eure Hardware? Dann macht nicht den gleichen Fehler wie MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann, der zu viel auf einmal schaffen wollte.

Viele User basteln am liebsten selbst an ihrem Gaming-PC und tauschen Bauteile aus oder optimieren an ihrem Rechner. Doch wer seinen Computer umbauen möchte, der sollte nicht den gleichen Fehler machen, der mir jetzt passiert ist.

Denn dieser Fehler hat mich viel Zeit gekostet, die es gar nicht gebraucht hätte, wenn ich mehr aufgepasst hätte. Und dabei wollte ich nur mal eben ein paar Komponenten austauschen und hatte dabei sonst alle wichtigen Tipps für den PC-Bau beachtet.

Wer drei Bauteile tauscht, tauscht zwei zu viel aus

Was habe ich gemacht? Ich hatte an meinem Computer geschraubt und gleich mehrere Bauteile ausgetauscht.

Ich hatte eine neue Grafikkarte eingebaut und dazu ein größeres Netzteil.

Außerdem hatte ich in dem Zusammenhang mein Kabelmanagement erneuert.

Zusätzlich habe ich die Steckdosenleiste ausgetauscht.

Was ist passiert? Nach dem Umbau wollte ich dann am Abend wieder zocken. Doch plötzlich starten etliche Spiele nicht mehr oder hingen dauerhaft im Ladebildschirm fest.

Zuerst hatte ich Apex Legend im Verdacht, denn bei einem Update über Steam kann auch mal was schiefgehen. Ich installierte das Spiel neu und versuchte es erneut zu starten. Doch die Probleme bestanden weiterhin und ich konnte nicht mehr richtig zocken.

Nun stand ich aber vor der großen Frage: Wo ist der Fehler passiert oder hatte ich mir beim Umbau sogar die Hardware kaputt gemacht, weil ich nicht vorsichtig genug gewesen bin?

Denn die Probleme bestanden vor dem Umbau noch nicht. Also blieb mir nichts anderes übrig und ich musste jedes einzelne Teil noch einmal austauschen. Schließlich wusste ich nicht, wo der Fehler beim Zusammenbau passiert war.

Zuerst tauschte ich die Grafikkarte gegen eine andere Grafikkarte aus. Der Fehler bestand weiterhin unverändert.

Anschließend tauschte ich wieder die Steckdosenleiste aus. Der Fehler war immer noch vorhanden.

Schließlich tauschte ich mein neues Netzteil durch mein altes Teil aus – und prompt funktionierte wieder alles.

Die Suche nach dem Fehler hat mich sicher 2 Stunden gekostet. Dabei hätte die Fehlersuche viel kürzer dauern können und ich hätte vielleicht auch noch die Nerven gehabt, mein Kabelmanagement wieder in Ordnung zu bringen.

Diesen Hinweis findet ihr in keiner Anleitung: Die meisten Handbücher geben euch meist die Richtung an, wie ihr euren Computer zusammenschraubt. So montiert ihr etwa zuerst den Prozessor samt Kühler auf dem Mainboard und geht dann von einem Schritt zum nächsten, bis ihr dann schließlich den gesamten PC zusammengebaut habt.

Doch keine Anleitung kommt auf die Idee zu überlegen, was passiert, wenn man mal Teile austauschen möchte. Auch das Gehäuse für den zukünftigen Gaming-PC wird gerne unterschätzt.

Ich habe gelernt, nicht mehr als ein Bauteil gleichzeitig zu tauschen

Was hätte ich anders machen können? Hätte ich zuerst nur mein Netzteil ausgetauscht, dann wäre mir der Fehler vermutlich direkt aufgefallen. Ich hätte dann trotzdem das Spiel erneut installiert oder hätte Steam im Verdacht gehabt, aber ich hätte nicht so viel Hardware tauschen müssen.

Und das ist auch ein wichtiges Learning, was ihr ebenfalls beachten solltet. Wenn ihr an eurem PC bastelt oder Hardware austauscht, dann tauscht immer nur ein einziges Teil gleichzeitig. Denn damit findet ihr viel schneller den Fehler und spart mehr Zeit, als wenn ihr danach erst einmal am Suchen seid.

Wenn ich in Zukunft ein Bauteil an meinem Computer austausche, dann tausche ich nur ein einziges Teil aus. Denn damit begrenze ich die möglichen Fehler auf einen engen Rahmen. Ich finde den Fehler viel schneller und muss nicht alles zerlegen. Und im schlimmsten Fall muss ich dann genau eine Komponente wieder austauschen, anstatt jedes Teil doppelt und dreifach auszutauschen.

Was denkt ihr? Habt ihr den gleichen Fehler auch schon gemacht oder tauscht ihr immer nur ein Teil gleichzeitig aus? Erzählt es in den Kommentaren!

Ein anderes Problem konnte ich übrigens viel leichter lösen. Dafür hab ich nur einen Schraubenzieher und eine Investition von 5 Euro gebraucht. Was ich genau gemacht hab und warum es meinen Computer deutlich besser gemacht hat, könnt hier auf MeinMMO nachlesen:

