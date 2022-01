Experte erklärt, warum alte Highend-Prozessoren für euch eine echte Kostenfalle werden können

Auf Amazon und eBay bekommt ihr gebraucht Highend-Prozessoren für wenig Geld. Nun hat ein Experte erklärt, warum sich das nur bedingt lohnt, obwohl die Preise super aussehen.

Wer sein Gaming-System aufrüsten möchte, der kann entweder neue oder gebrauchte Hardware kaufen. Insbesondere mit gebrauchter Hardware kann man häufig Geld sparen und teilweise echte Schnäppchen machen. Bedingt durch die hohen Preise sind sogar alte Grafikkarten momentan viel Geld wert.

Doch was ist eigentlich mit Highend-Hardware, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und auch keine Updates oder Treiber mehr bekommt? Ein Experte hat jetzt den Test gemacht und alte Highend-Prozessoren gekauft und Preise verglichen.

Wer spricht da? Linus Sebastian ist der Chef vom YouTube-Kanal “Linus Tech Tips” und hier testet er Hardware oder probiert neue Gadgets aus. Zum aktuellen Zeitpunkt (28.01.2022) hat er mehr als 14 Millionen Abonnenten.

Worum geht’s? In seinem Video hat Linus gleich mehrere Prozessoren ausprobiert, die schon etliche Jahre auf dem Buckel haben. Der Grund für diesen Test ist simpel: Aktuell bekommt ihr die Prozessoren richtig günstig:

Auf eBay wird etwa für den Xeon X5690 knapp 60 Euro fällig.

Den i5-2500K bekommt ihr sogar für rund 20 Euro auf eBay.

Den noch schnelleren i7-2600K bekommt ihr ebenfalls für knapp 60 Euro.

Die Prozessoren sind im Schnitt bereits rund 10 Jahre alt, bieten für ihr Alter jedoch noch jede Menge Leistung. So hatten etwa die Kollegen von der GameStar im damaligen Test zum i5-2500K und i7-2600K erklärt, dass ihr hervorragende Prozessoren für das Geld bekommt.

Doch Linus hat festgestellt, dass es sich in den wenigsten Fällen wirklich lohnt, alte Hardware zu kaufen. Das vollständige Video könnt ihr euch aktuell YouTube ansehen:

Gebrauchte Hardware kann eine Kostenfalle werden

Linus hatte die Prozessoren in der Praxis getestet und erklärt, dass die Prozessoren im Multihreading deutlich schwächer als moderne Prozessoren sind. Multithreading meint, wie viele Prozesse die CPU gleichzeitig abarbeiten kann. In Spielen können die alten Prozessoren aber durchaus in Spielen mithalten und schlagen auch Prozessoren der neuen Generation von Intel und AMD.

Warum lohnt sich der Kauf dennoch nicht? Im Zusammenhang mit der alten Hardware gibt es gleich mehrere Probleme:

Für den scheinbar günstigen Prozessor braucht ihr noch ein entsprechendes Mainboard. Und die können richtig teuer werden. Hier zahlt ihr dann gerne einmal 150 Euro für ein veraltetes Mainboard. Hinzu kommt dann noch DDR3-Arbeitsspeicher, der rund 40 Euro kostet.

Aus Sicht eines Upgrades ist der Kauf veralteter Hardware immer eine Sackgasse, da ihr auf das alte Mainboard keinen neuen Prozessor montieren könnt. DDR3-Arbeitsspeicher ist ebenfalls nicht mit neuen Mainboards kompatibel.

Bei vielen alten Modellen ist mittlerweile auch der Support ausgelaufen, ihr bekommt im schlimmsten Fall keine Software mehr für Windows 10 und die Unterstützung von Windows 11 ist ebenfalls fraglich.

Was ist das größte Problem? Wer heute ein modernes Mainboard und DDR4-Arbeitsspeicher kauft, der zahlt im Vergleich nur ein paar Euro mehr als für die veraltete Hardware. Damit seid ihr auch deutlich zukunftssicherer unterwegs als mit Jahre alter Hardware.

Für moderne Prozessoren zahlt ihr zwar mehr, aber ihr setzt auch auf eine zukunftssichere Plattform und habt keine Probleme, wenn ihr euch einen schnelleren Prozessor kaufen wollt. Linus sagt daher auch deutlich in seinem Video:

Es ist schwer zu rechtfertigen, in alte Hardware zu investieren, wenn man mit diesen beiden Problemen und dem völligen Fehlen eines Upgrade-Pfads konfrontiert ist.

Solltet ihr also mit alter Hardware für einen günstigen Preis liebäugeln, dann solltet ihr euch diesen Kauf noch einmal gründlich überlegen. Denn in den meisten Fällen lohnt es sich kaum bis gar nicht, in solch alte Sachen zu investieren.

Alte Hardware ist für viele User eine Option nicht ganz so viel für Hardware auszugeben. Denn in der aktuellen Situation ist es schwer, zu guten Preisen an Hardware fürs Gaming zu kommen. In folgendem Artikel hatten wir euch erklärt, warum viele User aktuell kaum Chancen haben, eine Grafikkarte zu kaufen:

