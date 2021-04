Die beste Mittelklasse-CPU von AMD: AMDs bester Prozessor für Gaming-Rechner ist der AMD Ryzen 5 3600. Mit 6 Kernen (12 Threads), genügend Leistung für Spiele und Anwendungen und PCIe-4.0-Unterstützung bietet der Prozessor alles, was ein Gamer benötigt. Auch hier liegt die Leistung bei 65 Watt. Der Preis liegt derzeit zwischen 150 und 190 Euro und damit noch im angemessenen Bereich, wenn ihr einen Prozessor braucht (via geizhals.de )

Was bedeutet Percentile? Am Ende haben sie die Ergebnisse zusammengerechnet und daraus den Percentile errechnet. 99 % Percentile bedeutet, dass 99 % aller Messwerte schneller sind als die genannten Werte. Es gibt also keinen Wert, der darunter liegt.

Mit 549,99 Euro (Intel) und 849,00 Euro (AMD) sind die Prozessoren recht teuer und für die meisten Gamer eher uninteressant (via Geizhals.de ). Auch die GeForce RTX 3090 dürfte mit ihrem hohen Preis für viele Gamer eher abschreckend sein. Bereits die GeForce RTX 3080 dürfte für Gamer, die in 4K-Auflösung zocken wollen, ausreichend sein.

Dazu hat er zwei Gaming-Systeme mit einem Kollegen zusammengebaut. Diese setzen nur auf absolute Highend-Komponenten. So ist in beiden Systemen eine GeForce RTX 3090 verbaut. Ansonsten kommt jeweils der schnellste Prozessor (CPU) zum Einsatz:

