Die Tests der neuen RTX 3080 schnell zusammengefasst – Lohnt sie sich?

Woher stammt der Benchmark? Der Benchmark stammt aus dem offiziellen GeForce RTX 3080-Test der GameStar . Dabei haben die Tester ein Performance-Rating erstellt, der aus dem Durchschnitt mehrerer Spiele besteht. So lässt sich die Leistung der Grafikkarte am besten vergleichen.

Die GameStar bemängelt, dass Nvidia insgesamt dennoch zu viel versprochen hat und man die Spulen hört. Die PC Welt kritisiert insgesamt die hohe Lautstärke unter hoher Last. Für die starke Leistung muss man außerdem eine hohe Leistungsaufnahme in Kauf nehmen, dementsprechend braucht man ein starkes Netzteil.

Was lässt sich aus den Test ableiten? Die neue Grafikkarte von Nvidia schlägt AMDs aktuelle Generation mit Leichtigkeit und kann auch die hauseigene, vorherige Turing-Generation ohne Probleme in die Schranken weisen. Insgesamt hat Nvidia seine schnellste Gaming-Grafikkarte auf den Markt gebracht.

Die GeForce RTX 3080 präsentiert sich in den Benchmarks wie vom Hersteller versprochen stark, braucht dafür aber auch mehr Strom. In Kombination mit dem Preis, Fortschritten bei Raytracing und dem Kühler der Founders Edition wird aus dem ersten Gaming-Ampere-Modell eine richtig gute Grafikkarte. (…)Wer eine Grafikkarte für Ultra HD oder für hohe Frameraten sucht, ist bei der GeForce RTX 3080 genau richtig aufgehoben.

Nvidia hat für unseren Geschmack aber dennoch etwas zu hohe Erwartungen geweckt. Das ändert aber nichts daran, dass die RTX 3080 eine extrem schnelle Grafikkarte ist, die so hohe FPS-Zahlen ermöglicht wie keine andere GPU, insbesondere mit Raytracing – bis in wenigen Tagen die nochmal deutlich teurere RTX 3090 erscheint.

Bei der GeForce RTX 3080 handelt es sich um ein Modell aus der GeForce 30-Serie. Offiziell erscheint sie am 17. September 2020. Nvidia hatte die Serie am 1. September angekündigt.

Wir wollen euch in unserem Artikel vorstellen, wie sich die neue Grafikkarte von Nvidia in den Tests schlägt und erklären euch anschließend, für wen sich die Grafikkarte lohnt.

