Ab heute könnt ihr die RTX 3080 kaufen, doch ihr solltet schnell sein

Wer also weiß, dass er sich die neue Grafikkarte von Nvidia kaufen will, der sollte sich also beeilen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Bei der GeForce RTX 3080 warnt nun auch ein erster Verkäufer vor der hohen Nachfrage. So twittert der amerikanische Verkäufer Newegg, dass es eine hohe Nachfrage nach der RTX 3080 gibt. So schreibt man:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 1 + = fünf

Insert

You are going to send email to