PS5 schon ausverkauft – Vorbestellung startet zu früh und versinkt im Chaos

Kurz nach der Bekanntgabe des Preises und des Release-Dates der PS5 starteten die Vorbestellungen. Doch entgegen Sonys eigener Angaben begann die PS5-Preorder zu früh und lief vielerorts alles andere als glatt. Nun ist die PlayStation 5 fast überall ausverkauft und viele gehen leer aus – zumindest vorerst.

Darauf haben viele gewartet: Beim PS5-Event am 16.09. (Hier die Zusammenfassung im Live-Ticker) war es endlich soweit. Sony gab wie von vielen erhofft und erwartet das Release-Datum und den Preis seiner Next-Gen-Konsole PlayStation 5 bekannt.

Was kostet die PS5?

PS5 – Digitale Version: 399,99 €

PS5 – Disc-Version: 499,99 €

Wann erscheint die PS5? In Deutschland wird die PS5 ab dem 19. November verfügbar sein. In den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Neu-Seeland sowie Süd-Korea bereits eine Woche früher – also ab dem 12. November 2020.

Sony gibt PS5-Vorbestellung bekannt – Und sorgt für Chaos

Nach dem Event gab es jedoch einige Aufregung innerhalb der Community. Denn Sony verlor im Rahmen des PS5-Livestreams kein einziges Wort über die Vorbestellung der PlayStation 5.

Wann kann man die PS5 vorbestellen? Kurz nach 23:00 Uhr und nach dem Ende der PS5-Präsentation reichte Sony die ersehnte Info nachträglich per Twitter nach:

Dort hieß es, dass die Vorbestellungen heute, also am 17.09.2020, bei ausgewählten Verkäufern starten sollen.

Der Leak, laut dem die Vorstellungen bereits kurz nach der Bekanntgabe starten sollten, hat sich also bewahrheitet.

Das sorgte für Chaos: Doch es lief anders als angekündigt, also anders als von Sony wenige Minuten zuvor kommuniziert. Bereits kurz nach dem Tweet (also noch am 16. September) war es bei uns in Deutschland bereits möglich, die PS5 vorzubestellen – beispielsweise bei MediaMarkt.

Viele andere Seiten – wie beispielsweise Amazon oder Saturn waren aber nicht erreichbar oder hatten die PS5-Produktseite bereits zuvor offline genommen – offenbar zur Aktualisierung.

Kurz nach Mitternacht gingen die Vorbestellungen dann offenbar in voller Breite an den Start. Doch auch das lief alles andere als glatt. So waren zahlreiche Webseiten überladen und bereits Sekunden nach Start der Preorder nicht mehr erreichbar.

Amazon war beispielsweise lange Zeit sehr langsam. Selbst, wenn man es schaffte, sich eine PS5 in den Warenkorb zu legen, blieb für so manch einen die Seite in der Kaufabwicklung hängen (wohl wegen Überlastung), sodass der Kaufvorgang nicht abgeschlossen werden konnte.

PS5 bereits ausverkauft

Das ging schnell: Nur wenige Minuten nach dem Live-Gehen der Vorbestellungen war dann bei zahlreichen Anbietern nur noch die Digitale Version der PS5 verfügbar, kurz darauf war auch diese dann vergriffen – bereits wenige Stunden nach Mitternacht

Das ist der aktuelle Stand: Aktuell (17.09., 7:30 Uhr) ist die PlayStation 5 bei allen großen Anbietern bei uns in Deutschland wie MediaMarkt, Saturn, Otto, Expert oder Amazon bereits ausverkauft. Wer es also zu spät mitbekommen hat oder erst heute früh vorbestellen wollte, schaut wohl vorerst in die Röhre.

In den USA beschweren sich viele, die PS5 sei schon ausverkauft gewesen, bevor die Vorbestellungen dort überhaupt offiziell laut Sony gestartet sind.

So wie hier bei Amazon sieht es gerade bei allen großen Händlern aus

Sony versprach zwar, mehr Konsolen zu fertigen, als beim Start der PS4, doch den ersten Reaktionen nach zu urteilen hat in diesem Chaos längst nicht jeder Interessent eine PlayStation-5-Konsole vorbestellen können. Wann und ob noch weitere Vorbestellungen für die PS5 vor dem Release entgegengenommen werden, ist aktuell aber leider nicht bekannt.

Wie sieht es bei euch aus? Konntet ihr vorbestellen oder seid ihr leer ausgegangen? Hattet ihr Probleme bei der Bestellung oder lief alles glatt? Falls ihr noch Händler kennt, bei denen die PS5 noch vorbestellt werden kann – bitte teilt es hier mit uns den anderen Lesern in den Kommentaren.

Übrigens: alle, die sich zum 19. November eine PS5 sichern können und Mitglied bei PS Plus sind, können sich auf eine coole Aktion freuen: PlayStation Plus für PS5: Diese 18 Spiele gibt’s kostenlos zum Launch