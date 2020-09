Jetzt startet das wichtigste PS5-Event der letzten Monate – Wir tickern live mit

Das heutige PS5-Event dürfte das spannendste der letzten Monate werden. Denn heute rechnet man damit, dass Sony endlich das Release-Datum sowie den Preis der PlayStation 5 offiziell verkündet. Wir werden das Event in einem Live-Ticker für euch begleiten.

Was hat es mit der PS5-Präsentation auf sich? In einem PS5-Livestream soll es heute Abend Neuigkeiten rund um Sonys Next-Gen-Konsole geben. Primär soll sich das Ganze um Launch-Titel der PlayStation 5 sowie Spiele, die später noch dafür erscheinen, drehen. Doch auch Neuigkeiten zum Preis, der Vorbestellung sowie dem Release Date der PS5 werden erhofft und erwartet.

Wir werden das Event hier für euch mit einem Live-Ticker begleiten. Ob wir die PS5 möglicherweise bereits heute schon vorbestellen können?

Wann geht’s los?

Der Stream findet heute, am 16. September 2020, statt

Der Start ist um 22:00 Uhr deutscher Zeit

Wo kann man das PS5-Event sehen? Laut Sony kann man den PS5-Stream über folgende Quellen verfolgen:

Ihr könnt den Stream aber auch gerne über den YouTube-Kanal unserer Schwester-Seite GameStar anschauen:

Das PS5-Event im Ticker

22:32 Uhr: Das sieht jetzt ganz nach einem neuen Oddwolrd aus!

22:28 Uhr: Das dürfte nun bei so manch einem PlayStation-Spieler für viel Freude sorgen. Es läuft der Trailer zu Devil May Cry 5 Special Edition für die PS5. Wie gewohnt geht es in den spektakulären Kämpfen sehr effektvoll und Action-reich zu.

22:25 Uhr: Nun wird ein neuer Shooter im bunten 80er Jahre Look vorgestellt – Deathloop. Das Spiel soll im 2. Quartal 2021 erscheinen und verbindet cooles Gunplay mit Teleport-Fähigkeiten.

22:22 Uhr: Jetzt wird es gruselig. Es gibt offenbar einen Blick auf das neue Resident Evil Village. Hinter der Gruselgeschichte aus dem Dorf ist wohl doch mehr dran, als man bisher geglaubt hat.

22:16 Uhr: Jetzt gibt’s einen exklusiven Blick auf eine Mission aus dem neuen Call of Duty: Black Ops Cold War. Diese spielt nachts auf einem Militär-Flugplatz und ist gewohnt Action-reich – besonders für eine geheime, illegale militärische Operation.

Übrigens, diesen Freitag soll laut Entwickler im Stream bereits die Alpha für Spieler auf der PS4 starten.

22:13 Uhr: Jetzt gibt’s etwas wirklich Zauberhaftes zu sehen. Das Spiel heißt Hogwarts Legacy und versetzt euch in die Welt von Harry Potter, samt Drachen, Zauberern und der namesgebenden Hogwarts-Schule für Zauberei und Hexerei.

22:06 Uhr: Jetzt gibt’s Ingame-Footage der PS5 – und zwar von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales! Die Grafik und die Detail-Dichte sehen schon mal sehr schick aus. Die Kämpfe und die Umgebung strotzen nur so vor Effekten, alles ist fast schon filmreif inszeniert. Auch das Gameplay macht auf den ersten Blick ordentlich was her.

22:01 Uhr: Jetzt geht’s los. Es gibt Gameplay-Ausschnitte aus verschiedenen Games für die PS5. Danach folgt schon der erste Trailer. Es ist ein neues Final Fantasy – in einem ungewohnt dunklem Look. Es ist Final Fantasy XVI.

22:00 Uhr: Jetzt sollte es eigentlich losgehen. Doch noch tut sich nichts. Es wird schon seit einer Weile „Bleib dran“ eingeblendet.

21:45 Uhr: Noch 15 Minuten. Der Chat und auch wir in der Redaktion sind bereits gespannt.