Beim heutigen PS5-Event am 16.09. hat Sony endlich offiziell den Preis und das Release Date seiner Next-Gen-Konsole PlayStation 5 bekanntgegeben. Doch was ist mit der PS5-Vorbestellung? Hier die wichtigsten Infos.

Darauf haben viele gewartet: Endlich haben die ganzen Spekulationen und Gerüchte ein Ende. Im Rahmen des PlayStation 5 Showcase, einer Art PS5-Präsentation, hat Sony nun den finalen Preis sowie das Vorbestell- und das Release-Datum der PS5 offiziell verkündet.

Das und viele weitere coole Details haben wir für euch in einem Live-Ticker festgehalten: Das wichtigste PS5-Event der letzten Monate – Wir tickern live mit

Der PS5-Preis – So viel kosten die neuen Konsolen

Sonys neue Konsole wird es bekanntlich in 2 Versionen geben, eine rein digitale ohne Blu-ray-Laufwerk und eine mit einem Blu-ray-Drive. Mehr zu Sonys Next-Gen-Konsole erfahrt ihr hier: PlayStation 5 – Alles, was wir über Sonys kommende PS5 wissen

So viel kostet die PS5:

Die digitale Version der PS5 wird 399,99 € kosten

Für die Disc-Version der PS5 werden 499,99 € fällig

Übrigens, die Xbox Series X kostet im Vergleich zur PlayStation 5 gleich viel, während die Xbox Series S günstiger ist als die PS5 Digital Edition: Xbox Series X: Preis und Release-Datum offiziell enthüllt – Vorbestellungen starten bald

Das PS5-Release-Date – Wie lange noch warten?

Wann kommt nun die PS5? Auch das Release-Datum der PlayStation 5 hat Sony in diesem Rahmen nun endlich preisgegeben. So sollen beide PS5-Versionen am 12. November 2020 auf den Markt kommen.

Wir in Europa müssen uns aber noch gedulden, denn bei uns kommt die PS5 erst am 19. November 2020, also eine Woche später raus.

PS5 Preorder – Wann kann man die PlayStation 5 vorbestellen?

PS5-Vorbestellung – Update 23:06 Uhr: Wie Sony eben auf Twitter mitteilte, könnt ihr die PS5 schon sehr bald vorbestellen – und zwar ab morgen (17.09.) bei ausgewählten Händlern. Welche Händler das genau sind, ist aktuell noch nicht näher bekannt. Doch so wie es aussieht könnt ihr die PS5 bei MediaMarkt offenbar jetzt schon vorbestellen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Der Leak, laut dem man die PS5 kurz nach dem Sony-Event vorbestellen kann, hatte also Recht.

Was haltet ihr von den Preisen der PS5? Habt ihr sie genau so geschätzt? Oder haben sie euch überrascht? Welche Version der PlayStation 5 werdet ihr euch holen? Oder greift ihr nun doch zur Konkurrenz in Form der neuen Xbox – jetzt, nachdem die Preise bekannt sind?

Übrigens, PS-Plus-Abonnenten erhalten auf der PlayStation 5 zum Release eine coole Überraschung: PlayStation Plus für PS5: Diese 18 Spiele gibt’s kostenlos zum Launch

*Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.