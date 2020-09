PS5 startet Event am Mittwoch – Zeigt es endlich Preis und Release-Datum?

Was versprecht ihr euch vom PS5-Event am Mittwoch? Ein Leak von Amazon sagte kürzlich ein Release-Datum gegen Ende November voraus – Ob der Leak halten wird?

Zum Thema „Release“ verrieten E-Mails von Sony bereits im Sommer, dass man hier das Weihnachtsgeschäft 2020 nutzen will. Den PS5-Release im Jahr 2020 bestätigte Sony später erneut. Inzwischen haben wir Mitte September. So langsam sollten sie die Infos also mal preisgeben.

Was ist das für ein Event? Auf Twitter kündigte Sony das bevorstehende Event mit einem kurzen Trailer an.

Am Mittwochabend startet ein Event zur PlayStation 5. Fans hoffen, dass Sony jetzt Preis und Release der PS5 nennt, nachdem Xbox die Infos in den letzten Tagen preisgegeben hatte.

