GTA Online kommt als Free2Play-MMO auf die PS5 – Seht den 1. Trailer

Auf dem großen Enthüllungs-Event der PlayStation 5 verkündete Rockstar den Release von GTA 5 und GTA Online auf der Next-Gen-Konsole von Sony. GTA Online gibt es sogar kostenlos für alle PS5-Besitzer. Hier der erste Trailer.

Was war da los? Sony zeigte in einem großen Enthüllungs-Stream am 11. Juni viele Spiele für die PlayStation 5 und präsentierte erstmal das finale Design der neuen Konsole.

Der knapp einstündige Stream hatte für manchen GTA-Fan sein Highlight allerdings schon am Anfang. Es gab nämlich die Ankündigung, dass GTA 5, inklusive des großen Multiplayer-Spielplatzes GTA Online, auf der PlayStation 5 erscheinen wird – GTA Online sogar kostenlos.

Dazu gibt es einen Trailer, der einen ersten Eindruck von GTA auf der PS5 gibt:

GTA Online kostenlos auf PS5 – PS4-Spieler kassieren fette Boni

Ab wann gibt es GTA Online kostenlos? Der Launch auf der PS5 wurde für 2021 angekündigt. Ein genaueres Datum wurde aber nicht verraten. Es ist auch noch nicht bekannt, ob es dann als Standalone-Version kommt oder als gemeinsames Spiel mit der Solo-Kampagne von GTA 5.

Sobald GTA Online dann auf der neuen PlayStation verfügbar ist, könnt ihr euch das Action-MMO sichern. Zum Zocken braucht ihr dann aber PlayStation-Plus, den Abo-Service der PlayStation, das neben Online-Gaming auch jeden Monat kostenlose Spiele bietet.

Was ändert sich? Der kurze Trailer gibt noch nicht allzu viel her. Dazu hat das YouTube-Video nur eine Full-HD-Auflösung und nicht den geplanten 4K-Standard der PS5.

Es gibt zwar ein paar echt hübsche Bilder, wie die kurze Szene einer Verfolgungs-Jagd mit der Polizei, doch ein richtiges Bild davon, was sich alles verbessert, kann man sich zu dem jetzigen Zeitpunkt kaum machen.

Die fast 7 Jahre merkt man GTA 5 nur selten an. Kann die PS5 das nochmal toppen?

Als Ansage zur neuen PS5-Version gab es nur: „Expanded and Enhanced“ (erweitert und verbessert), was auf eine aufpolierte Version schließen lässt.

Und PS4-Spieler kriegen auch was? Um den unbestimmten Zeitraum für alle Spieler auf der PS4 etwas zu versüßen, kassieren alle Gangster jeden Monat 1.000.000 Ingame-Dollar und das bis zum Launch von GTA Online auf der PlayStation 5. Auf jeden Fall ein starker Deal, den sich kein CEO entgehen lassen sollte.

GTA 5 geht mit dem PS5-Release bereits auf die dritte Konsolen-Generation. Schon fast 7 Jahre sind seit dem Release im September vergangen und einige Fans hatten auch schon auf eine Ankündigung von GTA 6 gehofft. Zumindest GTA Online wird jetzt allerdings noch eine ganze Weile unterstützt.