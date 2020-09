Seit Samstag, den 5. September, berichten Spieler, dass sie Mails mit einem konkreteren Release-Zeitraum der PlayStation 5 erhalten. Die soll laut den Mails und Blogpost auf verschiedenen Sprachen an „Weihnachten 2020“ erscheinen. Allerdings sind sich die Spieler nicht ganz einig, was damit gemeint ist.

Was steht in den Mails? Die Mails verweisen auf einen offiziellen Blogpost von PlayStation, in dem ein offizieller Release-Zeitraum steht. Der unterscheidet sich allerdings je nach Region und Sprache:

auf Schwedisch heißt es „Weihnachten 2020“

in Belgien und Polen soll es sich um „Herbst 2020“ drehen

die indische Seite spricht von „später 2020“

auf Portugiesisch und Französisch heißt es, die PS5 erscheine „bald“

in Deutschland und Österreich heißt es „Ende 2020“

Auf der schwedischen Website heißt es, die PS5 erscheine „julen“ – Übersetzt: „an Weihnachten“.

Die deutschen und österreichischen Daten sind dabei recht interessant, da sich der offizielle deutsche Blogpost geändert haben soll. Laut einigen Nutzern im entsprechenden reddit-Thread soll hier ursprünglich ebenfalls „Weihnachten“ gestanden haben. Erst im Nachhinein sei das geändert worden.

Bisher hieß es von PlayStation offiziell, dass die PlayStation 5 noch 2020 erscheine und bereits zuvor war von „Holiday 2020“ die Rede.

Was bedeutet das nun? Die Nutzer rätseln nun, welches Datum damit gemeint sein könnte. Die Aussagen sind auf den Seiten doch recht unterschiedlich. Eigentlich ist „Weihnachten“ schon eine sehr konkrete Aussage. Die verschiedenen Angaben verunsichern sie jedoch.

Die Spieler vermuten deshalb, dass der Release zwischen November und Dezember liegt und vermuten ein Datum im November. Das würde sich mit allen Aussagen decken.

Release der PlayStation 5 doch schon im November?

Das spricht dafür: Bereits zuvor gingen Experten davon aus, dass die Next-Gen-Konsole zwischen September und November erscheint. Dafür spreche laut etlicher Nutzer auch, dass Thanksgiving ebenfalls im November liegt und das in den USA schon zu „Holiday 2020“ gehöre.

Zudem liegt der Release etlicher der bereits betätigten Spiele für die PlayStation 5 ebenfalls im November:

Wer Cyberpunkt 2077 auf der PS4 spielt bekommt ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version (via GamePro). Das könnte gegen das Spiel als Launch-Titel sprechen.

Ob allerdings all diese Spiele auch direkt zum Release der PlayStation 5 für diese verfügbar sind, oder ob die PlayStation 5 zu ihrem Release schon im Handel ist, steht noch nicht fest. Möglicherweise überschneiden sich die Daten also nicht.

Was wissen wir sicher? Es gibt allerdings bereits einige feste Infos zur PlayStation 5, etwa zu ihrem Design, ihrer Leistung und ihren Features. Wir haben alle Details zur neuen Konsole in unserem Special für euch gesammelt: Alles, was wir über die PlayStation 5 wissen.