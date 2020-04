Erster Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla ist da – Das sind die Highlights

Ubisoft hat heute im ersten offiziellen Trailer das neue Adventure-Game Assassin’s Creed Valhalla vorgestellt. Hier findet ihr alle Details, die die ersten bewegten Bilder zum Spiel verraten.

Das zeigt der Trailer: Ubisoft hat heute, am 30. April, einen Cinematic-Trailer für das neue Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht. In diesem verraten die Entwickler bereits ein wenig über die Story.

Der Trailer beginnt mit einem englischen König, bei dem es sich laut der GameStar um Alfred den Großen handelt. Er klagt über die Überfälle der Wikinger auf sein Land und darüber, dass sie es einnehmen aber nicht verteidigen. Nach der kurzen Einführung folgt eine wilde Schlacht als Folge einer Plünderfahrt der Wikinger.

In dieser kommt der vermeintliche Protagonist in einen Kampf mit einem übermächtig erscheinenden Gegner, offenbar einen schwer gepanzerten Templer. Er wird bedrängt, aber durch eine Vision zuvor weiß er, dass der nordische Göttervater Odin mit ihm ist und besiegt seinen Kontrahenten mit der typischen versteckten Klinge, der Waffe der Assassinen. Den Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Das wissen wir zum neuen Assassin’s Creed

Was ist Assassin’s Creed Valhalla? Valhalla führt die berühmte und beliebte „Assassin’s Creed“-Reihe fort. Das Setting spielt offenbar in der Wikinger-Zeit. König Alfred lässt darauf schließen, dass Valhalla um 886 spielen wird.

Das ist dennoch ein gewaltiger Zeitsprung, nachdem der Vorgänger Odyssey in der Antike gespielt hatte. In Odyssey war es außerdem möglich, dass die Spieler einen weiblichen Assassinen ausgewählt haben.

Wie die GameStar berichtet, wird das in Valhalla ebenfalls möglich sein. Der Protagonist Eivor kann männlich oder weiblich sein und es handelt sich um eine rein optische Entscheidung. An der Story ändert das nichts.

Odyssey bot Kassandra als spielbaren Charakter – wird Valhalla auch eine weibliche Protagonistin bieten?

Die Schauplätze von Valhalla sind offenbar Skandinavien und England. Der Trailer lässt vermuten, dass es wieder eine Art Schifffahrt gibt, wie bereits in Assassin’s Creed Black Flag.

Wie es aussieht, könnt ihr aber mit den stereotypen Äxten der Wikinger kämpfen und nicht nur mit versteckten Klingen und Schwertern. Statt eines Adlers bekommt der Protagonist wohl einen Raben Odins als Begleiter.

Weitere Details findet ihr auch bei unseren Kollegen der GameStar und GamePro:

Wie sieht es mit einem Multiplayer aus? Viele „Assassin’s Creed“-Titel in der Vergangenheit boten eine Multiplayer-Funktion. Sobald wir wissen, ob es einen PvP-Modus, Koop oder andere Multiplayer-Modi gibt, lassen wir es euch hier auf MeinMMO wissen.

Release und Plattformen

Auf welchen Plattformen erscheint Valhalla? Assassin’s Creed Valhalla ist für folgende Plattformen bestätigt:

PC (Epic, und Uplay)

Stadia

Xbox One

Xbox Series X

PlayStation 4

PlayStation 5

Im Trailer ist bereits Logo der Xbox Series X eingeblendet worden. Die Infos auf der offiziellen Seite zum Spiel bestätigen, dass Valhalla für die Next-Gen-Konsole von Microsoft als auch auf der PlayStation 5 erscheinen werden.

In Japan erschien Odyssey zu Release auch auf der Nintendo Switch. In Deutschland ist das für Valhalla bisher offenbar noch nicht geplant.

Wann erscheint Assassin’s Creed Valhalla und was kostet es? Das Erscheinungsdatum sind die „Feiertage 2020“, also Ende des Jahres. Das ist ein grober Zeitraum, der in der Regel die Zeit kurz vor Weihnachten bezeichnet, zwischen Oktober und Dezember.

Der Preis liegt, je nach Version, zwischen 59,99€ und 199,99€.