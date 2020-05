Das neue Assassin’s Creed Valhalla hat vieles zu bieten – doch ein Multiplayer ist nicht dabei. Ihr könnt Freunden dennoch helfen.

Für viele Spieler dürfte die Enthüllung von Assassin’s Creed Valhalla eine der großen Spieleankündigungen des Jahres sein. Als Assassine im Wikinger-Setting im Krieg mit England zu plündern, klingt nach einem spannenden Szenario und frischen Wind für die Reihe. Doch einige Fans hatten Sorge, dass das Spiel vielleicht zu stark in eine Mehrspieler-Richtung geht. Das wurde nun von Ubisoft dementiert.

Hat Assassin’s Creed Valhalla einen Multiplayer-Modus? Nein. Assassin’s Creed Valhalla soll laut einer Entwickler-Aussage gegenüber dem Magazin Eurogamer ein „Singleplayer-Spiel mit vielen Online-Komponenten“ sein. Jeder Spieler erlebt also seine eigene Kampagne und muss diese alleine bestreiten. Es soll aber möglich sein, einige Features durch Online-Komponenten zu teilen und dadurch Vorteile für sich und andere zu ermöglichen.

So beschreibt UbiSoft das neue Online-Feature. Quelle: Offizielle Website von Assassin’s Creed Valhalla

So könnt ihr Freunden helfen: Eines der beworbenen Features ist die Möglichkeit, einen eigenen Wikinger-Söldner zu erstellen und diesen dann hochzuladen. Andere Spieler (wie etwa eure Freunde) sind dann in der Lage, diesen Söldner anzuheuern und bei ihren Raubzügen zu verwenden. So seid ihr zwar nicht aktiv dabei, habt aber zumindest einen starken NPC mit an der Front in den Kämpfen eurer Freunde. Und das Beste daran: Einen Teil der Beute, den euer Söldner erkämpft, bekommt ihr dann in eurem Spiel gutgeschrieben.

So können die Spieler sich einander helfen, ohne sich tatsächlich eine Spielumgebung zu teilen oder direkt in das Geschehen eingreifen zu können.

Was sind Raubzüge (Raids) in AC Valhalla? UbiSoft erklärt es auf der offiziellen Website folgendermaßen: „Führe eine Gruppe Plünderer an und starte blitzschnelle Überraschungsangriffe auf sächsische Heere und Festungen. Beanspruche die Reichtümer feindlicher Länder für deinen Clan und erweitere deinen Einfluss weit über die Grenzen deiner wachsenden Siedlung hinaus.“

Kommt noch ein richtiger Multiplayer? Dem aktuellen Stand nach nicht. Bisher gibt es keine Aussagen der Entwickler, die vermuten lassen, dass irgendwann noch ein Multiplayer für Assassin’s Creed Valhalla geplant sei. Das Spiel wird also vor allem eine reine Singleplayer-Erfahrung mit kleinen Online-Funktionen.

Was bedeutet das für Assassin’s Creed auf MeinMMO? Da das Spiel einen klaren Fokus auf den Singleplayer legt, werden wir von MeinMMO das Spiel nicht groß betreuen. Wir fokussieren uns vor allem auf Spiele mit einer großen Multiplayer-Komponente. Wenn ihr dennoch weitere News und Infos zum kommenden Assassin’s Creed Valhalla wollt, seid ihr als Konsolen-Spieler bei unseren Kollegen von der GamePro an der richtigen Adresse. Und als PC-Spieler bei der GameStar.

Freut ihr euch auf ein weiteres Assassin’s Creed als Singleplayer? Oder hättet ihr euch lieber eine umfangreiche Koop-Kampagne gewünscht?