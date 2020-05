Eine der wichtigsten Fragen zur neuen PlayStation 5 dürfte wohl der Preis sein. Der CEO von Sony, Jim Ryan, hat nun gesagt, dass sie nicht zwingend den niedrigsten Preis bieten wollen.

Um diese Aussagen geht es: Der CEO und Präsident von Sony, Jim Ryan, sprach mit gameindustry.biz über den Launch von der neuen PlayStation 5 und die aktuelle Situation auf dem Gamingmarkt.

Dabei sprachen sie auch darüber, ob es denn aktuell ein guter Zeitpunkt sei, um teure Elektronik zu verkaufen. Immerhin steuert die weltweite Wirtschaft auf eine Rezension hin und das Geld werde knapp.

Darauf antwortete Ryan dann und gab erste kleine Einblicke in die Preispolitik der PlayStation 5.

Das sagte Ryan: Zunächst spricht er darüber, dass die Gaming-Industrie von dieser Krise profitiert habe. Immerhin blieben die Menschen Zuhause und spielten viele Videospiele. Ryan sagt aber auch, dass keiner abschätzen kann, wie hart die kommende Rezession sei und wie lange sie andauern werde.

Danach spricht er darüber, wie Sony diesem Problem begegnen kann:

Ich glaube, dass wir dem am besten begegnen können, indem wir das bestmögliche Wertversprechen anbieten können. Ich meine nicht unbedingt den niedrigsten Preis. Wert ist eine Kombination aus vielen Dingen. In unserem Bereich bedeutet es Spiele, es bedeutet Anzahl der Spiele, Tiefe der Spiele, Breite der Spiele, Qualität der Spiele, Preis der Spiele… all diese Dinge und wie sie sich den Funktionsumfang der Plattform zunutze machen.

Jim Ryan im Gespräch mit gamesindustry.biz