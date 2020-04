Die PS4 gab es zu Beginn nur in den USA. Beim PS5 Release soll das anders sein, denn Sony hatte erklärt, dass niemand warten muss. Anstatt erst die USA und dann den Rest der Welt zu beliefern, soll es dieses Mal anders laufen.

Woher stammen die Informationen? Die Informationen rund um einen weltweiten Verkaufsstart der PS5 stammen von Bloomberg. So heißt es:

Der PlayStation-Chef von Sony, Jim Ryan, hat betont, dass die Markteinführung des Geräts nach Ansicht der Mitarbeiter in der Lieferkette des Unternehmens rund um den Globus gleichzeitig erfolgen sollte. Sony, Quelle: Bloomberg.com

Was bedeutet das? Das Ziel von Sony ist es, dass die PS5 dieses Mal weltweit gleichzeitig starten soll. Bei der PS4 war Amerika zwei Wochen früher als Europa und Japan. Gleichzeitig wissen wir aber mittlerweile, dass die PS5 nicht in so großen Stückzahlen erhältlich sein wird, wie geplant.

Bei der PS5 müssen wir wohl nicht auf Amerika warten

Wie war das bei der PS4? Bei der PlayStation 4 hatte Sony auf eine eigene Strategie gesetzt und zuerst den umsatzstärksten Markt bedient. Daher hatte die PS4 bei ihrem Release keinen weltweit gleichzeitigen Start gehabt:

Die PS4 war zuerst am 15. November 2013 in Nordamerika erschienen, da Amerika für Sony der wichtigste Absatzmarkt ist

Zwei Wochen später, am 29. November 2013, gab es die PS4 dann auch in Europa zu kaufen

In Japan, die Heimat von Sony, war die PS4 erst ab dem 22. Februar 2014 verfügbar

Wann kommt die PS5 auf den Markt?

Sony hatte die PS5 für den Winter 2020 angekündigt. Außerdem hatte man noch einmal erklärt, dass sich trotz Corona der Release-Termin der PS5 nicht verschieben soll. Auch Microsoft hatte ebenfalls erklärt, dass sich der Start der Xbox Series X ebenfalls nicht verschieben werde.

Bisher sieht es daher danach aus, dass man sich seine Xbox Series X oder PS5 im Winter 2020 kaufen kann. Ein genaues Datum ist aber bisher weder für die Xbox Series X noch für die PS5 bekannt.

PS5: Zum Preis und Design schweigt Sony weiterhin

Auch wenn Sony erklärt hat, dass man versucht die PS5 weltweit gleichzeitig zu veröffentlichen, wartet man immer noch auf einen Preis der neuen Konsole. Eine Analyse Firma hatte einen Preis kalkuliert, der vielen Usern gefallen könnte, das ist aber nur Spekulation. Auch unsere Leser hatten uns in einer Umfrage gesagt, wie viel ihnen die PS5 und die Xbox Series X wert wäre.

Eines von vielen PS5-Designs, die man mittlerweile im Internet findet. Die 5 spannendesten stellen wir euch vor.

Während Sony schweigt, sind die Fans im Internet weiterhin fleißig, was es die PlayStation 5 und ihr Aussehen betrifft. Viele Fans lassen sich mittlerweile einiges einfallen, wie die neue Konsole von Sony aussehen könnte. Wir haben ein paar coole Designs ausgesucht und euch die 5 spannendsten PS5-Designs vorgestellt.