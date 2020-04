Der Preis der PS5 und Xbox Series X ist vor dem Release für viele User am wichtigsten. Aber Sony und Microsoft haben die Preise noch nicht bekannt gegeben. Ein Analyst hat nun den Preis der neuen Konsolen geschätzt und der dürfte vielen potentiellen Käufern der PlayStation 5 und der Xbox Series X gefallen.

Von wem stammen die Informationen? Die Einschätzung stammt von der Analyse-Firma „Ampere Analysis.“ Diese ist auf Fragen rund um den Markt spezialisiert. Jetzt hat sie sich angeschaut, was PS5 und Xbox Series X kosten könnten.

Was sagt die Firma zum Preis? Der Preis der PS5 und der Xbox Series X soll zwischen 450 und 500 Dollar liegen. Mit Steuern lägen die Konsolen bei uns zwischen 500 und 550 Euro.

Laut einer Mein-MMO-Umfrage sind viele von euch bereit, diesen Preis für die neuen Konsolen zu zahlen. Bisher geht man auch davon aus, dass Sony überlegt, den Preis der Xbox Series X zu unterbieten.

Die Firma nennt drei Gründe, warum die PS5 und die Xbox Series X nicht mehr als 500 Dollar kosten werden.

Analyst: Zwei Gründe sprechen für 450 – 500 Dollar

Der Analyst nennt zwei Gründe, warum man vermutet, dass der Preis der Xbox Series X und der PS5 zwischen 450 und 500 Euro liegen werde.

PS5, Xbox Series X: Wirtschaftliche Rezession

Der erste Grund, den die Firma nennt, ist die wirtschaftliche Rezession, in welche die Wirtschaft wegen Corona getrudelt ist und noch weiter trudeln wird.

Die Leute haben weniger Geld und sind auch nicht bereit viel Geld für neue Technik auszugeben.

Der Analyst meint aber auch: Nach der Rezession könnte der Preis der Konsolen steigen.

PS5, Xbox Series X: Abwärtskompatibilität

Der zweite Grund ist die Abwärtskompatibilität der PS5 und der Xbox Series X. Viele Entwickler werden ihre Spiele vermutlich sowohl für die neuen, als auch für die alten Konsolen veröffentlichen. Die User werden also gar keinen zwingenden Grund haben, sich eine neue Konsole zu kaufen. Auch, weil zusätzliche Hardware für 8K-Gaming derzeit sehr teuer ist.

Auch wir bei MeinMMO sind der Meinung, dass die PS4 trotz eines baldigen PS5 Release noch einen hohen Wert besitzt.

Sony und Microsoft scheinen sich beim Preis zu belauern

Bis wir einen endgültigen Ladenpreis von PS5 und Xbox Series X erfahren, könnte es noch etwas dauern. Zuletzt wirkte es, als wartet Sony darauf, welchen Preis Microsoft für ihre Konsole verlangt – und auch Microsoft scheint abzuwarten, mit welchem Preis die PS5 an den Start geht.

Angesichts der starken Leistung der PS5 und der Xbox Series X wird darum gestritten, was die neuen Konsolen kosten könnten, wenn sie mal in den Regalen stehen. Wir haben uns einmal angesehen, was die PS5 und Xbox Series X als PC kosten würden..