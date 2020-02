Nach und nach kommen immer mehr Details zur neuen PlayStation 5 ans Licht. Doch eine wichtige Sache fehlt bisher: der Preis. Dabei sieht es so aus, als würde man Microsoft den Vortritt lassen – möglicherweise um sie wieder zu unterbieten.

Wieso wird der Preis zurückgehalten? Am 4. Februar fand bei Sony der „Earnings-Call“ statt, bei dem über die finanzielle Lage des dritten Geschäftsquartals 2019 gesprochen wurde.

Darin wurde Sonys Chief Financial Officer, Hiroki Totoki, auch auf das Thema PS5 und den Preis der Konsole angesprochen. Dieser verriet, dass der Preis von verschiedenen Faktoren abhinge. Neben Produktions- und Personalkosten gäbe es auch einen anderen Faktor: die Konkurrenz.

Was sagt Totoki genau? In seinem Statement drückt sich Totoki sehr vage aus. Trotzdem kann man zumindest vermuten, dass Sony den Preis lieber nach dem Konkurrenten Microsoft bekanntgeben würde:

Zunächst müssen wir die Produktions- und Arbeitskosten einbeziehen. Und das führt dann zu den Kosten der Konsole. Das haben wir unter Kontrolle. Und auch die erste Charge, wie viele wir vorbereiten, spielt eine Rolle. Wir arbeiten daran, das richtige Volumen vorzubereiten, wenn wir [die PS5] rausbringen. Das [richtige Volumen] ist jedoch nicht ganz klar oder sichtbar, was daran liegt, dass wir in dem Bereich nicht alleine agieren. Es ist also schwierig zu diesem Zeitpunkt über den Preis zu diskutieren. Und je nach Preis-Niveau müssen wir festlegen, wie viel Geld und Aufwand wir in Werbung investieren. Es ist alles eine Frage der Balance. Und weil es ein Balanceakt ist, ist es sehr schwierig zu diesem Zeitpunkt etwas Konkretes dazu zu sagen.

Das Ziel soll laut Totoki in jedem Fall sein, dass die PlayStation 5 über die gesamte Verkaufszeit rentabel bleibt.

Folgt Sony der Strategie der PS4?

Wie war es bei der vorherigen Generation? Bei der PS4 und Xbox One lief es so ab, dass Sony seinem Konkurrenten den Vortritt ließ. Zuerst kündigte Microsoft den Preis auf der E3 2013 an. Die Xbox One sollte 499 Dollar kosten.

Wenig später zog dann Sony nach und kündigte die PS4 für 399 Dollar an. Es wäre also gut möglich, dass sich Sony an diesem Vorgehen orientieren und bewusst am Ende die Xbox Series X unterbieten wird.

Auch bei den Veröffentlichungen der Konsolen nutzte Sony immer einen Vorteil und brachte die PS4 eine Woche vor der Xbox One heraus. Ob dies am Ende ein Grund für den größeren Erfolg war, lässt sich nur spekulieren.

Die Logos der beiden Konkurrenten Xbox und PlayStation

PS4 verkaufte sich auch 2019 millionenfach

Wie lief das Weihnachtsgeschäft der PS4? Ebenfalls aus dem Earnings Call geht hervor, dass die PS4 sich während des Weihnachtsgeschäfts 2019 rund 6,1 Millionen Mal verkauft hat.

Das ist zwar deutlich weniger als im Vorjahr (8,1 Millionen), aber noch immer beeindruckend, vor allem in der Hinsicht, dass die PS5 bereits für das nächste Weihnachtsgeschäft 2020 angekündigt wurde.