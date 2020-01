Was bewegt die MeinMMO-Leser zum Kauf einer neuen Next-Gen-Konsole? Holt ihr euch Xbox Series X oder PS5? Wir haben nachgefragt und so habt ihr abgestimmt.

Worum ging es in der Umfrage? Wir alle haben unsere eigene Prioritäten und Gründe für den Kauf neuer Next-Gen-Konsolen. Ihr habt uns in einer Umfrage erzählt, ob ihr euch jetzt schon für den Kauf einer PS5 oder Xbox Series X entschieden habt.

An dieser Umfrage haben 3365 MeinMMO-Leser teilgenommen, jeder konnte dabei nur eine Stimme vergeben.

Was die PS5 und Xbox Series X an Features und Specs bieten könnt ihr hier anschauen:

Ihr wisst genau, welche Konsole ihr euch kaufen werdet

Die Ergebnisse sehen folgendermaßen aus:

PS5: 53,94%

53,94% Xbox Series X: 29,81%

29,81% Unentschieden: 6,66%

6,66% Beide: 5,5%

5,5% Keine: 4,1%

Warum ist das spannend? Interessant ist, dass die meisten von euch ihre Entscheidung im Bezug auf die Next-Gen wohl schon gefasst haben. Obwohl es noch viele Gerüchte und Schätzungen rund um die Konsolen gibt, sind es nur 6,66% von euch, die erst abwarten wollen, bevor sie sich für eine Option entscheiden.

Beide Konsolen werden sich ebenfalls nur wenige von euch kaufen. Als Grund dafür wurde in den Kommentaren hauptsächlich der Gaming-PC aufgeführt. Nachdem Microsoft nun alle Xbox-Spiele auch auf PC veröffentlicht, sehen viele PC-Besitzer unter euch keinen Grund sich zusätzlich eine Xbox-Konsole zu kaufen.

Ich möchte auf die Exclusives nicht verzichten. Die gibt es bei der XBox aber nicht mehr, da alles was dort rauskommt, auch am PC spielbar ist. Kommentar von ratzeputz

Lediglich 4,1% von euch wird sich keine der beiden Konsolen kaufen. Auch hier wurde in den Kommentaren der Gaming-PC als Grund genannt.

Die PS5 führt, aber die Xbox Series X zeigt eine Steigerung

Mit 53,94% tendiert ein großer Teil von euch zum Kauf der PS5, die noch nicht mal offiziell vorgestellt wurde. Ein ausschlaggebender Grund dafür, liegt in der PS4 und ihrer Lineup starkter exklusiver Titel, wie es auch aus unserer Umfrage hervorgeht.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen aber auch eine Verschiebung der Interessen seit der offiziellen Ankündigung der Xbox Series X.

Im Vergleich zu unserer Umfrage vom 19. August 2019 haben sich die Verhältnisse leicht zu Gunsten der neuen Konsole von Microsoft gedreht. Damals hatten 24% von euch für die neue Xbox gestimmt, diese Zahl ist auf 29,81% angestiegen. Die PS5 hatte mit 58% aller Stimmen einen größeren Vorsprung, der sich jetzt verringert hat.

Die offizielle Ankündigung der neuen Xbox Series X auf dem X019-Event hat für viel Gesprächsstoff gesorgt und die Aufmerksamkeit der Gamer auf die neue Konsole von Microsoft gezogen. Einige scheint sie auch überzeugt zu haben.

Halo Infinite: Seht hier den neuen Trailer von der E3

Hier sind eure Gründe für den Kauf von Next-Gen-Konsolen

Ihr habt uns in einer zweiten Umfrage außerdem erzählt, was euch dazu bewegt euch die eine oder andere Gaming-Kiste ins Haus zu holen.

In diesem Artikel präsentieren wir euch die Ergebnisse. Insgesamt haben an der Umfrage 1068 MeinMMO-Leser teilgenommen. Jeder von euch konnte bis zu 3 Gründe auswählen, die für den Kauf einer neuen Konsole wichtig sind. Deshalb geht das Ergebnis über 100% hinaus.

Platz 3: Die Stärke der Hardware

Menge der Stimmen: 38,76%

Es ist einer der Hauptgründe, wieso wir überhaupt auf die nächste Generation umsteigen. Die Hardware wird besser, die Games werden schöner, größer und fressen auch um einiges mehr Leistung. Da muss man früher oder später auch Upgrades kaufen.

Entsprechend ist es vielen von euch wichtig, eine Konsole zu haben, die diese neuen Spiele auch richtig schön darstellen und aus ihnen das Meiste rausholen kann.

Die Gaming-Kisten sollen aber nicht nur hübsche und schnelle Bilder liefern, sondern auch im besten Fall nicht so klingen, wie der Frankfurter Flughafen. Die Lautstärker der Hardware haben einige von euch auch in ihren Kommentaren erwähnt:

Ich werde schauen, was lauter ist. Ich war seit der PS1 stets Sony gegenüber treu. Verkaufte aber dann meine PS4, weil die Lautstärke vom Gebläse für mich eine Zumutung war und ich nicht immer mit Headset spielen konnte […] Kommentar von Kuba

Platz 2: Abwärtskompatibilität

Menge der Stimmen: 39,04%

Dicht verfolgt von der Hardware-Stärke hat es die Abwärtskompatibilität geschafft sich den zweiten Platz zu erobern. Es ist für euch offenbar wichtig eure alten geliebten Games auch auf die neue Konsole mitnehmen zu können.

Die Abwärtskompatibilität ist ein Feature, das zu Beginn der aktuellen Konsolen-Generation arg vernachlässigt wurde. Die Xbox One lieferte eine Teilkompatibilität mit einigen Xbox-360-Spielen nach, bei der PS4 fehlt sie nach wie vor.

Euch ist dieses Feature laut unserer Umfrage aber ein starker Grund, der für die Anschaffung einer Next-Gen-Konsole spricht. Zum Glück wird die Abwärtskompatibilität dieses Mal von beiden Konsolen angeboten.

Erstes Spiel für die PS5 enthält Spuren von Diablo 3 und Destiny 2

Platz 1: Exklusive Spiele

Menge der Stimmen: 43,16%

Auch wenn der Abstand zu anderen Plätzen nicht sehr groß ist, waren die exklusiven Titel dennoch der wichtigste Grund für euch eine neue Next-Gen-Konsole zu kaufen.

Bereits in der aktuellen Konsolen-Generation waren die starken exklusiven Spiele ein starker Faktor für den Verkaufserfolg der PS4. In unserer Umfrage habt ihr sehr deutlich gezeigt, dass exklusive Spiele ein wichtiger Grund für den Kauf einer Next-Gen-Konsole sind.

Das sieht man vor allem an euren Kommentaren. Sehr viele von euch haben die Exklusivität als einen der Hauptgründe für den Kauf einer Konsole gebracht. Namen wie God of War oder Bloodborne wurden häufig als positive Beispiele für exklusive Spiele erwähnt, auch in der Hoffnung, dass sich dieser Trend auf der PS5 fortsetzt.

Aber nicht nur die Fans der PS5 geben das als wichtigen Grund an, sondern auch die langjährigen Xbox-Spieler:

[…] Mein Herz schlägt nach wie vor für die Xbox. Die PS5 hole ich mir hauptsächlich wegen den exklusiven Games […] Kommentar von Connor

Ganz klar die Playstation 5. Die Austattung der PS-Konsolen hat mir immer gut gefallen. Auch habe ich schon eine Spielesammlung mit Exklusivtiteln, die vielleicht in Zukunft auf der PS5 fortgesetzt werden.

Egal also, um welche Konsole es geht, ihr wollt auf keine coolen Games verzichten und holt euch dafür auch gerne Mal eine weitere Gaming-Kiste ins Haus.

Xbox Series X wird fast doppelt so groß wie Xbox One X – Habt ihr Platz dafür?

Markentreue als besonderer Grund

Markentreue ist zwar erst auf Platz 5 in unserer Umfrage vorzufinden, sie wurde allerdings äußerst häufig in den Kommentaren erwähnt.

Viele von euch bleiben wohl einer Marke treu, die ihr viele Jahre lang schon genutzt habt. Oft hängen bei euch mit den Konsolen von Sony oder Microsoft besondere Erinnerungen zusammen. Manche haben früher zusammen mit ihren Geschwistern oder Freunden auf einer der beiden Konsolen gezockt.

In den Kommentaren auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel betonten die Fans beider Konsolen, dass sie ihren Firmen schon seit sehr langer Zeit treu sind und es auch bleiben werden.

Ich spiele seit 15 Jahren auf der Xbox, sie wird es auch dieses Mal sein. Adrian N. auf Facebook

Das sind die Plätze bis 10:

Platz 4: Welche Konsole meine Freunde kaufen – 36,69%

Welche Konsole meine Freunde kaufen – 36,69% Platz 5: Der Hersteller / die Marke – 25,75%

Der Hersteller / die Marke – 25,75% Platz 6: Der Preis – 21,44%

Der Preis – 21,44% Platz 7: Innovation / neue Features, die es vorher nicht gab – 15,07%

Innovation / neue Features, die es vorher nicht gab – 15,07% Platz 8: Crossplay mit anderen Plattformen – 13,2%

Crossplay mit anderen Plattformen – 13,2% Platz 9: Features der Online-Stores (kostenlose Games, Region-Freiheit, etc) – 10,96%

Features der Online-Stores (kostenlose Games, Region-Freiheit, etc) – 10,96% Platz 10: Multimedia-Unterstützung (Netflix, Spotify, eigene Dateien) – 10,77%

Was sagt ihr zu den Ergebnissen? Habt ihr damit gerechnet oder kommen sie unerwartet? Glaubt ihr, dass die PS5 den hohen Erwartungen gerecht wird oder denkt ihr, dass die Xbox Series X der Gewinner der Next Gen sein wird? Erzählt es uns in den Kommentaren!