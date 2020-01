Die Next Gen steht vor der Tür. Habt ihr euch schon entschieden, welche Konsole ihr euch zulegen werdet? Erzählt es uns.

Im Jahr 2020 rückt auch die nächste Generation der Konsolen ihrem Release einen Stück näher. So viel Spaß wie viele von uns mit der PS4 und der Xbox One auch hatten, früher oder später werden sie den neuen Modellen Platz machen müssen.

Welche der beiden Konsolen werden es bei euch sein? Hier ist zunächst ein Überblick:

Was wissen wir über die PS5? Die ersten Leaks zu der PS5 haben manchen Fans ziemlichen Schreck eingejagt. Die geleakten Fotos der angeblichen Konsole sahen vom Design her alles andere als elegant aus.

Das DevKit der PS5 wurde von Fans schnell zur Pizza-Ablage umfunktioniert.

Doch es stellte sich schnell heraus, dass die Konsole auf den Fotos nicht das tatsächliche Design der PS5 trägt, sondern nur ein Prototyp ist. Wir wissen also noch nicht, wie Sonys neue Konsole am Ende aussehen wird. Dafür gibt es aber so einige andere Infos zu den Features und Specs:

Abwärtskompatibilität

Cross-Gen-Gameplay, durch den PS4- und PS5-Spieler zusammen spielen können

VR-Unterstützung ist bestätigt

Streaming und Cloud-Gaming

Prozessor basiert auf der 3. Generation des AMD Ryzen mit 8 Kernen und einer 7nm Zen-2-Architektur

Sonderanfertigung einer AMDs Radeon Navi mit Ray-Tracing-Support

Auflösung von bis zu 8K

Für mehr Details zu der PS5 schaut euch unseren Artikel dazu an:

PlayStation 5 – Alles, was wir über Sonys kommende PS5 wissen

Was wissen wir über die Xbox Series X? De neue Xbox-Konsole hat anfangs wegen ihres nicht ganz traditionellen Case-Designs für so einige Kühlschrank-Memes gesorgt. Doch wie wir alle wissen, sind es die inneren Werte, die zählen.

In dem Rennen um den ersten Platz der nächsten Konsolen-Generation bringt die Xbox Series X so einiges auf die Waage:

Abwärtskompatibilität

Cross-Gen mit der Xbox One

VR-Unterstützung, jedoch nicht zum Launch

AMD Zen-2-Prozessoren

Grafikkarte mit Navi-Technologie mit Raytracing-Support

Das Internet hatte seinen Spaß mit dem Design der Xbox Series X.

Zudem sind bereits mehrere Spiele fest für die Xbox Series X bestätigt, auch wenn sie noch keine Release-Daten haben. Dazu gehören:

Forza Motorsport 2020

Halo Infinite

Senua’s Saga: Hellblade II

Mehr Infos über die nächste Xbox findet ihr in unserem Artikel:

Xbox Series X – Alles was wir über Microsofts „Project Scarlett“ wissen

Und jetzt erzählt mal: Habt ihr euch schon entschieden, welche der beiden Konsolen zu euch ins Haus kommt? Warum habt ihr euch so entschieden? Oder wollt ihr erst abwarten und schauen, welche Infos noch veröffentlicht werden? Schreibt es in den Kommentaren.