Verschiebt sich der PS5-Start wegen Corona? Das sagt Sony offiziell

Welche Auswirkung hat Corona auf die PS5 und Xbox Series X und kommen die Konsolen noch 2020? Zur PlayStation 5 hat sich jetzt Sony zu Wort gemeldet.

Woher stammen die Informationen? In einem Gespräch mit Bloomberg und in einem offiziellen Statement-Paper (via Sony.net) hatte Sony zur Coronakrise Stellung genommen, wie man mit der Krise und ihren Auswirkungen umgeht.

PS5: Was ist mit Releasetermin?

Was sagt Sony: Im Gespräch mit Bloomberg äußert sich Sony über die momentanen Probleme mit Corona. So sagt Sony, dass es nicht verwunderlich sei, dass COVID-19 Auswirkungen auf das Geschäft von Sony habe.

Bloomberg gibt das Gespräch mit Sony nicht vollständig wieder und fasst es zusammen. So heißt es von Sony:

Eine Sprecherin von Sony sagte, man sehe momentan keine Auswirkungen auf den Start der Next-Gen-Konsole PlayStation 5, die am Ende des Jahres [2020] geplant sei. Sony, via Bloomberg.

Was hat Sony noch gesagt? In seinem Statement-Paper erklärte Sony außerdem: „Obwohl es bisher keine Zwischenfälle gegeben hat, beobachtet Sony mögliche Risiken für Verschiebungen, sowohl von First-Party-Titeln als auch bei Titeln von Partnern. Das gilt vor allem für Europa und die USA.“

Was bedeutet das für die Käufer? Laut der Aussage Sonys sollte sich der Start der PlayStation 5 also nicht verzögern und pünktlich am Ende des Jahres 2020 erscheinen.

Auch Spiele sowohl für die PS4 als auch für die PS5 sollen bisher nicht betroffen sein.

Dennoch sollte man mit dieser Aussage vorsichtig sein, denn niemand kann genau sagen, wie stark die Auswirkungen von Corona sich im Laufe des Jahres noch ändern können. Und damit steht Sony nicht alleine da: Auch Microsoft hatte bezüglich Corona schon gute Neuigkeiten zur Xbox Series X.

Alle wichtigen Informationen rund um die PS5 haben wir für euch in unserem Überblick für euch zusammengefasst.