5 Konzepte zeigen, wie schön das PS5-Design aussehen könnte

Vor dem PS5 Release warten alle gespannt auf das offizielle Design. Wir stellen euch die 5 interessantesten Designs vor.

Welche Rolle spielt das Design für die Käufer? Viele warten gespannt auf das Aussehen der PS5. Vor allem, nachdem das Design der Xbox Series X früh bekannt wurde, sehnen sich PS5-Fans nach einem offiziellen Design.

Manche sagen aber auch: „Das Design sollte simpel und einfach sein, das Wichtigste ist ohnehin die Kühlung und der Schutz vor Staub.“ So findet beispielsweise auf Reddit jemand: „Mir ist es egal, wie sie aussieht. Und wenn sie wie ein Ball aussieht, es spielt kein Rolle. Power und Kühlung sind das Wichtigste.“

In diesem Artikel wollen wir euch die 5 interessantesten Designs vorstellen, während wir wie ihr gespannt auf das offizielle Design warten. Verratet uns in den Kommentaren, weches euch am besten gefällt oder ob ihr noch interessantere Designs gesehen habt.

PS5 Design: Transformer

Was bietet das Design? Dieses Design stammt von Kevin Tan und er hat es auf Ps5playstation5.com vorgestellt. Er setzt auf eine portable Konsole. Sie ist zusammenklappbar und kann leicht in einem passenden Case verstaut werden.

Der Designer sagt dazu: „Unsere Gesellschaft ist stark auf ihr Smartphone angewiesen und immer mehr Leute spielen ihre Spiele unterwegs, warum sollten diese beiden [Themen] nicht der Fokus der PS5 sein?“

Das sagen die User: Über das sehr futuristische Design diskutieren die User kontrovers.

Jerry sagt dazu: „Ich glaube nicht, dass GPU und Hardware so klein werden können, ohne deutliche Leistungseinbußen. Das würde dann sowas werden wie Nintendo: geringe Performance und Grafik, und die PlayStation hat eigentlich ein völlig anderes Ziel.“

Samantha Gonzalez fügt hinzu: „Sony ist eine Home Entertainment Konsole. Eine PSP gibt es bereits schon.“

User Awesomeness ist da aber anderer Meinung. So erwidert er: „Ich finde das ist richtig cool: Wenn Sony die PlayStation5 zu einer großen PS Vita machst, so kannst du immer unterwegs zocken, und wenn du zu Hause bist und GTA 6 oder Call of Duty Black Ops 6 spielen willst, dann brauchst du nur HMDI und Strom anzustöpseln.“