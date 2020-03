Während das PS5-Design noch völlig unbekannt ist, wurde das der Xbox Series X schon am Anfang gezeigt. Nun hat ein Entwickler erklärt, warum die Konsole so aussieht.

Nach der ersten offiziellen Ankündigung Ende 2019 hatten Viele über das bekannte Design der Xbox Series X spekuliert, denn die neue Konsole sieht doch völlig anders aus als die bisher bekannten Konsolen. Mittlerweile wissen wir auch, dass die Xbox Series X auf jeden Fall 2020 ihren Release hat.

Warum hat sich Microsoft für dieses Design entschieden? Chris Kujawski, Principal Designer von Microsoft, erklärt in einem Gespräch, warum das Design zu Beginn nicht ganz leicht war. So sagt er:

Als wir mit dem Design begonnen haben, war alles noch theoretisch. Wir hatten nichts zum Testen, wir hatten keine Messwerte, die wir hätten nutzen können, wir wussten nur, dass sie sehr leistungsfähig werden würde, und dass sie dafür ein völlig anderes Design brauchen würde. Chris Kujawski, Principal Designer von Microsoft, Quelle: Eurogamer.net

Xbox Series X: So enstand das Design der Konsole

Das Xbox Series X-Design, wie wir es heute kennen.

Was waren die Erwartungen an das Design? Die Designer hatten zu Beginn mit verschiedenen Hürden zu kämpfen.

Die Xbox Series X soll deutlich leistungsfähiger als die Xbox One X werden. Dadurch braucht es eine gute Kühlung, denn Leistung erzeugt Wärme.

Gleichzeitig soll die Xbox Series X nicht viel lauter als die Xbox One X werden (acoustic performance). In einem schlanken Gehäuse wie dem der Xbox One X, aber mit deutlich höherer Leistung, wäre das nicht möglich gewesen.

Was spielte das für eine Rolle? Der Entwickler erklärt, dass verschiedene Faktoren für die Form der Xbox Series X eine Rolle gespielt und das finale Design beeinflusst haben:

die Leistung des Prozessors

das optische Laufwerk

die Größe der Kühllamellen

ein guter Luftaustausch (airflow)

Kujawski erklärt: „Und wegen all diesen Eigenschaften, und wie die Teile miteinander arbeiten, haben wir uns dann für die Quaderform entschieden, die wir so lieben.“

Der Zusammenbau sei dann fast eine Form von „Spiel“ gewesen. Jim Wahl, Director of Mechanical Engineering, erklärt:

Wir haben eine Art von 3D Tetris gespielt, indem wir ausprobiert haben, wie die Komponenten eingesetzt werden müssen und was der beste Aufbau ist – und dass da ganz andere Dimensionen hinzukommen. Jim Wahl, Director of Mechanical Engineering, Quelle: Eurogamer.net

Dadurch unterscheiden sich Xbox Series X und Xbox One X im Design völlig. Während man beim Design einen völlig neuen Weg geht, hat sich Microsoft in einem anderen Bereich bewusst dafür entschieden, eine alte Eigenschaft bei der Xbox Series X beizubehalten:

Fans sind froh, dass Xbox Series X eine völlig veraltete Eigenheit beibehält

Xbox Series X: Design und geteiles Mainboard

Die beiden Teile des Mainboards (grün) sind auf einem Aluminium-Chassis (Mitte) befestigt. Der Vorteil: Beide Teile können leichter gekühlt werden.

Was ist das Besondere an der Xbox Series X? Bei der alten Xbox 360 haben sich alle wichtigen Komponenten der Xbox in einem metallischen Gehäuse befunden, dem Chassis. Bei der Xbox One X liegen ebenfalls alle wichtigen Komponenten in einem metallischen Chassis.

Bei der Xbox Series X ist das Chassis jetzt der Kern der Xbox Series X. Auf diesem ist das geteilte Mainboard verbaut. Die größte Besonderheit, erklärt Kujawski, stellt auch dieses geteilte Mainboard dar, da dies zum ersten Mal bei einer Konsole verwendet werde. Und er sagt auch, wie das Mainboard aufgebaut ist:

Auf der einen Hälfte des Mainboards liegen Prozessor, GDDR6-Speicher und die Spannungsregler (Power regulators).

Auf der anderen Hälfte liegen die I/O-Komponenten. Diese sind beispielsweise für Lesen und Schreiben der Daten verantwortlich.

Das ist der Vorteil daran: Beide Teile des Mainboards können problemlos und schnell gekühlt werden. Jim Wahl, Director of Mechanical Engineering, sagt dazu: „Wir nennen das eine parallele Kühlarchitektur, es kommt kalte Luft herein – und kalte Luft kann durch die einzelnen Bereiche der Konsole strömen.“

Kujawski fügt hinzu, dass man so die Komponenten, die besonders heiß werden, separat voneinander kühlen könne.

Könnte die PS5 beispielsweise so aussehen?

Wie sieht das Design der PS5 aus? Während das Xbox Series X schon bekannt ist, warten viele auf das Design der PS5. Wir haben euch die 5 interessantesten Designs der PS5 vorgestellt.