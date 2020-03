Fans sind froh, dass Xbox Series X eine völlig veraltete Eigenheit beibehält

Mittlerweile sind viele Details zur Xbox Serie X, ihren Specs und zum Release bekannt. Doch eine Eigenschaft des Xbox Series X Controllers freut viele User.

Um was geht es genau? Austin Evans durfte Anfang März Microsofts Xbox Series X exklusiv vorstellen. Dabei hat er auch den neuen Xbox Series X Controller vorgestellt.

Um welche Eigenschaft geht es? Der neue Controller wird wahrscheinlich auf wechselbare Batterien setzen. Im Video von Evans konnte man es kurz sehen: Bei Minute 18:30 im Video ist die Batterieöffnung an der Rückseite des Controllers kurz deutlich zu erkennen. Wir haben das Video (in Englisch) für euch hier eingebettet:

Xbox Series X Controller: Batterien oder interner Akku?

Ist diese Technik wirklich veraltet? So bezeichnet beispielsweise die Newsseite T3.com die Möglichkeit, dass der Xbox Series X Controller auf Batterien setzen soll, als ein „outdated feature“, ein nicht mehr zeitgemäßes Feature. Dafür zählt man folgende Gründe auf:

Ein USB-Ladekabel sei langfristig deutlich günstiger, als ständig Batterien kaufen zu müssen und man würde nebenbei auch die Umwelt schützen.

Wer außerdem sorgfältig mit seinem Controller umgeht, der hält auch den Akkuverschleiß gering. Einen Tipp, wie man die Lebenszeit seines PS4-Controllers verlängert, haben wir hier für euch.

Highend-Geräte und die meisten modernen Smartphones setzen mittlerweile sogar auf wireless charging: Man steckt die Geräte nur in ein passendes Dock und braucht nicht einmal ein Kabel. Das sei für eine moderne Konsole wie die Xbox Series X viel zeitgemäßer.

Das sagen die User: Die meisten User teilen diese Meinung nicht. Sie halten die Entscheidung Microsofts, auf austauschbare Batterien zu setzen, für eine gute Lösung. Auf Reddit wird die Meinung diskutiert:

Der User Hockeyjim07 sagt zum Beispiel : „Ich werde immer AA-Batterien verwenden. Denn sie geben dir die Option, sie [in den Controller] hineinzustecken und sie direkt zu tauschen, wenn die Batterien tot sind und bieten dadurch eine viel längere Lebensdauer als die PS4. Keine Ahnung, wie viele Controller ich schon auf den Müll werfen musste, weil die nur noch 1 – 2 Stunden am Stück durchhielten.“

: „Ich werde immer AA-Batterien verwenden. Denn sie geben dir die Option, sie [in den Controller] hineinzustecken und sie direkt zu tauschen, wenn die Batterien tot sind und bieten dadurch eine viel längere Lebensdauer als die PS4. Keine Ahnung, wie viele Controller ich schon auf den Müll werfen musste, weil die nur noch 1 – 2 Stunden am Stück durchhielten.“ Auch Specialed83 hält es für die richtige Entscheidung : „Da bist du nicht allein. Welche Gründe sie auch immer für den internen Akku beim XboxOne-Controller hatten, ich hatte nach Monaten nur Probleme damit. Jetzt hab ich mir ein Paket aufladbarer AAs bei Amazon gekauft und es läuft alles angenehm. Ich bevorzuge AAs , denn ich kann mir einfach einen 8er Pack kaufen und kann sie in meinen Controller stecken.“

: „Da bist du nicht allein. Welche Gründe sie auch immer für den internen Akku beim XboxOne-Controller hatten, ich hatte nach Monaten nur Probleme damit. Jetzt hab ich mir ein Paket aufladbarer AAs bei Amazon gekauft und es läuft alles angenehm. Ich bevorzuge AAs , denn ich kann mir einfach einen 8er Pack kaufen und kann sie in meinen Controller stecken.“ Nanowerx meint dazu : „Ich habe noch einen wiederaufladbaren Akkus, den ich mir gekauft habe, als die Xbox One 2013 veröffentlicht wurde und diese sind immer noch hervorragend. Ich verstehe die Leute nicht, die sich beklagen, wenn der Controller keinen internen Akku hat.“

: „Ich habe noch einen wiederaufladbaren Akkus, den ich mir gekauft habe, als die Xbox One 2013 veröffentlicht wurde und diese sind immer noch hervorragend. Ich verstehe die Leute nicht, die sich beklagen, wenn der Controller keinen internen Akku hat.“ Eine etwas andere Meinung vertritt CarbonCamaroZL1. Er erklärt: „Versteht mich nicht falsch. Aber ich liebe die verlängerte 40 Stunden-Laufzeit meines Elite V2 Controllers und die Tatsache, dass ich die Batterien nicht herausnehmen muss, sondern ihn einfach nur in das Gehäuse stecke und er lädt. Aber AA in normalen Controllern sind die beste Idee. Ich habe 3 Jahre Garantie auf meinen Elite-Controller, wenn etwas passiert, aber das bekommt man nicht auf normale Controller oder etwas Ähnliches.“

Xbox Series X: Das wissen wir zum neuen Controller

Was wissen wir über den neuen Controller? Der neue Controller, der mit der Xbox Series X geliefert wird, soll dem bisherigen Controller der Xbox One sehr ähnlich sein. Neben dem Youtube-Video hat Microsoft mittlerweile auch einen umfangreichen Artikel zum neuen Controller veröffentlicht (via new.xbox.com).

Das bietet der neue Xbox-Controller: Ryan Whitaker, Senior Designer bei Xbox, hatte erklärt, was der neue Controller alles bieten wird:

Kompatibilität des Controllers mit Xbox One-Konsolen

Support von PC, Android und iOS-Geräten

USB-C-Port zum Verbinden mit der Konsole oder mit einem Smartphone.

Dynamic Latency Imnput (DLI): besonders schnelle Verbindung zur Konsole

HDMI-Verbindung zum Fernseher

Share-Taste: Möglichkeit, ohne separates Menü, Bilder und Videos aufnehmen und teilen zu können

Alle Informationen rund um die Xbox Series X haben wir für euch in unserem Überblick zusammengefasst.