Ihr könnt die PS5 noch heute vorbestellen, wenn dieser Leak stimmt

Nachdem Konkurrent Microsoft zuletzt die Daten seiner Konsolen veröffentlicht hatte , rechnen nun viele damit, dass heute auch Sony Preis und Release-Datum der PS5 veröffentlicht. Die Vorbestellungen der Xbox Series X und S starten übrigens am 22 September, die Konsolen erscheinen am 10. November.

Das ist zu erwarten: Offiziell sind nur weitere Einblicke in die neuen PS5-Spiele angekündigt. Die Show startet um 22 Uhr und soll 40 Minuten dauern. Allerdings war auch das PS5-Showcase, an dessen Ende die PS5 letztlich vorgestellt wurde, ebenfalls nur als Spiel-Event angekündigt worden.

Was ist das für ein Leak? Die Seite „ Frandroid “ berichtet aktuell über die französische Elektrohandel-Kette „Fnac“, die offenbar begonnen hat, PS5-Aufsteller für ihre Läden vorzubereiten. Das Besondere: Auf diesen Werbe-Aufstellern ist der Satz „Disponible en Précommande“, also „Auf Vorbestellung verfügbar“ zu lesen.

