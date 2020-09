PlayStation Plus für PS5: Diese 18 Spiele gibt’s kostenlos zum Launch

Sony hat sich für PlayStation Plus etwas Besonderes überlegt. Denn PlayStation 5 – Besitzer können 18 der besten Spiele aus der PS4-Ära mit einem PS-Plus-Abo auf der Next-Gen-Konsole spielen – und zwar mit der PS Plus Collection. Mit God of War, The Last of Us Remastered oder Persona 5 gehören ein paar echte Perlen dazu. Wir stellen euch alle 18 Spiele vor.

Woher stammt die Information? Sony hat im offiziellen PS5-Event (alle Infos in unserem Live-Ticker) heute bekannt gegeben, dass PlayStation-Plus-Abonnenten auf der PS5 einen besonderen Vorteil erhalten werden. Diesen hat Sony auch gleich vorgestellt.

Das bekommen PlayStation-5-Besitzer zum Launch: Wer eine PS5 kauft und gleichzeitig PlayStation Plus abonniert hat, der kann zum Release von Sonys Next-Gen-Konsole auf eine die PS Plus Collection zugreifen. Dabei handelt es sich um eine Sammlung aus 18 Top-Titeln, die in der PS4-Ära erschienen sind.

Mehr zu den Preisen und dem Release-Datum der PS5 erfahrt ihr hier: PS5: Preis und Release-Datum endlich enthüllt – Kann man vorbestellen?

Was ist daran neu? Bisher bietet PlayStation Plus meistens 2 monatliche Gratis-Spiele, die ihr kostenlos mit dem Abo herunterladen und nutzen könnt. So bot PS Plus im September 2020 euch PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) und Street Fighter V. Besitzer der PlayStation 5 kommen jetzt mit der PS Plus Collection aber in den besonderen Genuss von einigen der wichtigsten Spiele aus der PS4-Ära.

Übrigens, mittlerweile gibt es auch endlich Neuigkeiten zur Vorbestellung der PS5.

Spiele wie Persona 5 können PlayStation 5 – Käufer mit PlayStation Plus kostenlos auf ihrer Konsole zocken.

Diese 18 Spiele gibt’s mit PS Plus zum Launch der PlayStation 5

Diese 18 Spiele gehören mit dem Start der PS5 zur PlayStation Plus Collection. Darunter sind viele Hochkaräter, auf die ihr euch jetzt schon freuen könnt:

God of War

Bloodborne

Monster Hunter World

Final Fantasy XV

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4

Ratchet & Clank

Days Gone

Until Dawn

Detroit: Become Human

Battlefield 1

Infamous: Second Son

Batman: Arkham Knight

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Persona 5

Resident Evil VII – Biohazard

Ihr wollt mehr über die PS5 erfahren? Wir haben alle wichtigen Informationen rund um die PlayStation 5 für euch zusammengefasst und halten euch auf MeinMMO auf dem Laufenden.