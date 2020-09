Heute Abend nennt Sony wohl den Preis der PS5 – Aber ist der echt so wichtig?

Das PS5-Event am 16.09., also heute, ist für viele sehr spannend. Denn es wird erwartet, das Sony endlich das Release-Datum und vor allem den Preis der PlayStation 5 verrät. Unser Autor Sven Galitzki fragt aber: Ist der für euch wirklich so entscheidend?

Was hat es mit der PS5-Präsentation heute auf sich? Heute, am 16. September, hält Sony ein Event ab, das sich um die Next-Gen-Konsole dreht. In diesem PS5-Livestream sollen primär Launch-Titel der PlayStation 5 und Spiele, die später noch dafür erscheinen, vorgestellt oder näher beleuchtet werden.

Doch viele vermuten und hoffen, dass Sony dort auch den offiziellen Preis sowie das konkrete Release-Datum der PS5 verraten wird. Auch auf Neuigkeiten zum Vorbestellen der PS5 wird gehofft.

Schließlich hat der direkte Konkurrent mit seinen beiden Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S vor einigen Tagen bereits vorgelegt: Xbox Series X: Preis und Release-Datum offiziell enthüllt – Vorbestellungen starten bald

Wann erscheint die PS5? Das wissen wir bisher: Ein genaues Release-Date für die PS5 steht zwar bisher noch aus, doch wir wissen zumindest bereits, dass die neue Sony-Konsole im Zeitraum „Holiday 2020“ herauskommt.

Damit ist die Zeit November/Dezember gemeint, da in den USA beide Monate durch wichtige Feiertage geprägt sind: durch Thanksgiving und Weihnachten.

Zudem kann man davon ausgehen, dass Sony seinen PS5-Release nahe am Verkaufsstart der neuen Xbox-Generation halten wird. Die beiden neuen Xbox-Konsolen können bereits ab dem 22.09. vorbestellt werden und sollen am 10. November erscheinen.

Für mich entscheidet am Ende nicht der Preis der PS5. Und für euch?

Warum verrückt machen? Seit Wochen und Monaten dreht sich bei vielen Fans, Spielern und Interessenten gefühlt so ziemlich alles um den Preis der neuen PlayStation 5. Was wird die PS5 ohne Disc-Laufwerk kosten? Und was wird man wohl für die Version mit Disc zahlen?

Kaum ein Tag vergeht ohne heiß debattierte Spekulationen, neue Leaks, Experten-Meinungen oder Analysten-Vorhersagen.

Und heute Abend könnte es tatsächlich dann soweit sein. Denn denkt man mal logisch nach, stehend die Chancen durchaus gut, dass Sony heute tatsächlich die mit Spannung erwarteten Infos zum Preis und Release-Date der PS5 herausrückt.

Denn Microsoft hat vorgelegt und will bald richtig loslegen. Hat Sony bis dahin noch nichts zu diesen wichtigen Aspekten gesagt, könnte so manch ein Unentschlossener in die offenen Arme der Konkurrenz laufen.

Doch mich lässt das ganze Gerede um den Preis kalt. Denn ich habe mich längst entschieden. Und der Preis, sofern es bei bisherigen Mustern bleibt, ist bei der Wahl meiner nächsten Konsole kein wirklich ausschlaggebender Faktor gewesen.

PS5 vs. Xbox Series X – Das ist für mich entscheidend: Ob nun Xbox Series X oder PS5 – beide Konsolen klingen durchaus spannend, haben ihre Vorzüge und auch ihre Fans.

Was mir aber in letzter Zeit verstärkt auffiel: Obwohl offenbar wirklich viele gespannt auf die Ankündigung des PS5-Preises warten (auch viele meiner Kumpels), so ist in meinem Bekanntenkreis für kaum jemanden, der sich die PS5 zulegen möchte oder noch zwischen ihr und der neuen Xbox schwankt, der finale Preis der neuen Sony-Konsole wirklich relevant.

Ausschlaggebend sind eher andere Faktoren. Doch warum?

Zum einen dürfte der Preisunterschied zwischen den neuen Sony- und Microsoft-Konsolen nicht wirklich groß sein. Selbst wenn Sony nicht ganz mit den Preisen von MS mithalten kann oder sie sogar unterbieten will, dürften die Unterschiede nicht höher als maximal 100€ ausfallen. Die Preise dürften damit im gewohnten Bereich liegen, den die Konsolenspieler bereits kennen und auch akzeptieren.

Was die Hardware hat Microsoft mit der Xbox Series X auf dem Papier zwar minimal die Nase vorn, doch der Unterschied dürfte am Ende laut zahlreichen Experten nicht all zu groß sein. Auch hier sind für viele, die bereits eine Konsole besitzen, eher Dinge wie Exklusiv-Titel, die Haptik (Form des Controllers) oder zusätzliche Angebote wie beispielsweise der Game Pass relevant.

Für jemanden (wie mich), der jahrelang auf der PlayStation unterwegs war, dort viele Freunde und Spielkumpanen angesammelt hat und auch über eine Menge digitaler Inhalte verfügt – für den dürften eher diese Faktoren ausschlaggebend sein, als der finale Preis. Solange ich für eine PlayStation 5 keine 800 € zahlen muss, während ich eine Xbox Series X für 499 € bekomme, muss ich nicht lange überlegen.

Lediglich für Neukunden könnte der Preis sich als entscheidender Faktor herausstellen, wobei auch hier die Konsolen trotz annähernd vergleichbarer Leistung doch etwas andere Philosophien verfolgen, was in meinen Augen eher ausschlaggebend sein dürfte.

Ich hab mich schon lange für die PS5 entschieden

Ist euch der Preis der PS5 wirklich so wichtig? Ich selbst habe mich längst für die PS5 entschieden. Damit sage ich nicht, dass die eine Next-Gen-Konsole besser ist, als die der Konkurrenz oder nicht – die Xbox Series X finde ich ebenfalls klasse.

Doch in meinen Augen und nach der Erfahrung in meinen persönlichen Umfeld sind gerade für jemanden, der bereits eine Konsole besitzt und weiß, was die Anschaffung einer neuen Konsole bedeutet, primär andere Faktoren ausschlaggebend, als der Preis. So auch für mich.

Denn ein Preis um die 500€ dürfte kaum jemanden überraschen, wohingegen andere Dinge wie eine digitale Spielesammlung, bestimmte Exklusiv-Titel, die Abwärtskompatibilität oder der Freundeskreis nicht zu unterschätzen sind, wenn es um die Wähl der nächsten Konsole geht. Genau aus diesen Gründen habe ich mich ziemlich schnell für Sony entschieden.

Macht mit bei unserer Umfrage: Doch wie seht ihr die ganze Sache – als treuer Sony-Spieler oder als Neukunde im Konsolen-Bereich? Ist der finale Preis der PS5 für euch wirklich so entscheidend? Könnt ihr es verstehen, dass so viele der Preis-Enthüllung entgegenfiebern?

Übrigens, gerne könnt ihr uns eure Meinung auch in den Kommentaren sagen.

