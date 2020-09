Warum jetzt vorbestellen? Die Erfahrung bei der PS4 hat gezeigt, dass die Konsole zum Release ausverkauft sein wird. Schon damals war die PS4 einige Wochen nicht mehr zu haben und bei der PS5 wird es ähnlich sein. Wer also unbedingt zum Release loslegen will, sollte die PlayStation 5 besser vorbestellen und nicht die zu erwartenden Mondpreise auf Ebay bezahlen.

Bis auf die Tatsache, dass die PS5 Digital kein Laufwerk hat und etwas schlanker ist, gibt es bei den beiden keine Unterschiede. Von der Leistung her erhaltet ihr jeweils eine PS5 mit allem, was sie technische zu bieten hat.

Sony hat das Release-Datum für die PS5 verraten. Die Konsole erscheint in Deutschland am 19. November 2020. Für die PS5 mit Laufwerk zahlt ihr einen Preis von 499,99 Euro und für die PS5 Digital 399,99 Euro. Ab sofort könnt ihr beide Editionen der Konsole vorbestellen.

