Skrupellose Wucherer verkaufen PS5 auf eBay zu Mondpreisen

Wer hingegen weiterhin leer ausgeht, könnte womöglich auch über einen Wechsel der Konsole nachdenken. Unsere MeinMMO-Autorin Leya Jankowski war jahrelang PlayStation-Anhängerin, aber dieses Mal wird sie aus ganz bestimmten Gründen zur neuen Xbox-Version greifen . Warum dem so ist, lest ihr hier.

Nur ein Verkäufer bietet die PS5 mit Disk-Laufwerk für 499 Euro plus Versand an. Das ist aber auch genau der Preis, den eh eine Disk-Version der PlayStation 5 im regulären Handel kosten würde .

So viel wird auf eBay verlangt: Einige Kunden, die irgendwie eine PS5 im Vorverkauf zugesichert bekamen, verticken diese nun auf eBay und hoffen wohl auf den großen Reibach. Gibt man derzeit (17. September 2020) den Begriff PlayStation 5 bei eBay ein, so kommen massig Angebote mit teils absurden Preisen.

Die Angst, keine Konsole zum Release am 19. November 2020 zu bekommen, ist also bei vielen Fans hoch. Um aus dieser „Fear of Missing out“ Profit zu schlagen haben schon zahlreiche Reseller die PS5 zur Vorbestellung auf eBay eingestellt. Zu teils absurden Mondpreisen!

Was hat es mit dem Vor-Verkauf der PS5 auf sich? Durch ein episches Kuddelmuddel bei der Ankündigung zur Vorbestellung war die PS5 schon kurz nach dem Reveal der PlayStation 5 weitgehend ausverkauft und viele Kunden schauten wütend und enttäuscht in die Röhre.

