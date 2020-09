MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski hat seit ihrer Kindheit auf den PlayStation-Konsolen gespielt. Nun möchte sie zur Xbox Series wechseln. Schuld daran, ist vor allem der Xbox Game Pass.

Warum ich nie eine Xbox besaß und wollte: Ich bin in einem verspielten Haushalt groß geworden. Wir waren Anfang der 90er eine der ersten Familien, die mit dem Amiga einen Gaming-PC in unserer Gegend besaßen. Später kamen noch Gameboy und Konsolen mit hinzu.

Wir hatten über die Jahre so ziemlich alles an Gaming-Geräten im Haus meiner Eltern – aber niemals eine Xbox.

Die Vielfalt an Plattformen führte ich später als Teenager und Erwachsene fort, weil ich sie für unterschiedliche Bedürfnisse schätze. Ich besitze immer eine Kombination aus:

einer PlayStation für Exklusiv-Titel wie Last of Us und gemütliches Couch-Gaming

eine Nintendo-Handheld für unterwegs und Titel wie Pokémon

einen PC für Shooter und Spiele, die es eben nicht auf Konsole gibt

Das ist, was ich von Kindheit an kenne. Der Controller einer Xbox fühlt sich bis heute irgendwie falsch in meinen Händen an.

Die starken Exklusiv-Titel der PlayStation waren außerdem beständig ein großes Totschlag-Argument gegen eine Xbox für mich. Spiele wie God of War, Horizon Zero Dawn oder das aktuelle Ghost of Tsushima sprechen für sich. Es war nie eine Frage, welche neue Heimkonsolen ich mir anschaffe, wenn eine neue Generation anstand.

Der Xbox Game Pass ändert alles

Was ist der Xbox Game Pass? Ein verdammt gutes Angebot!

Ihr könnt euch den Xbox Game Pass wie ein „Netflix für Gamer“ vorstellen. Ihr schließt ein Abo für eine große Auswahl an Spielen ab.

Der Game Pass Ultimate kostet 12,99 € im Monat und enthält über 200 Spiele. Über 100 davon sind dauerhaft im Pass enthalten und es kommen stets neue dazu. Die anderen rotieren in den Game Pass hinein und können auch wieder raus rotieren.

Den Pass gibt es für PC und Xbox gleichzeitig. Enthalten sind richtig hochwertige Spiele, für die ihr einzeln schon gut 50 bis 70 Euro bezahlen müsstet, darunter die aktuell beliebten Spiele Crusador Kings 3 oder der Microsoft Flightsimulator.

Xbox Live Gold ist im Game Pass übrigens ebenfalls ohne zusätzliche Kosten enthalten. Die Premium-Mitgliedschaft braucht ihr, wie bei PlayStation Plus, um online spielen zu können.

Kürzlich gab Microsoft bekannt, dass bald EA Play in den Game Pass integriert wird, ohne zusätzliche Kosten. Damit gibt es mit dem Game Pass also auch noch Spiele wie FIFA 20 oder Battlefield oben drauf. Insgesamt kommen durch EA knapp 60 Spiele dazu.

Der Pass kostet auf dem PC im Moment 3,99 Euro pro Monat (im ersten Monat sogar nur 1 Euro), das Abo wird aber bald auf knapp 10 Euro im Monat erhöht.

Der Xbox Game Pass kann für die Gegenleistung schon als lächerlich günstig bezeichnet werden.

Der Game Pass ist mittlerweile einfach ein krass gutes Angebot.

Sag mal Leya, warum nutzt du den Game Pass nicht einfach auf deinem PC? Das werden sich jetzt vermutlich einige von euch fragen. Schließlich könnte ich mir die Konsole doch ganz sparen, wenn es mir nur um den Game Pass ginge.

Ich könnte mit dem PC ebenfalls gemütlich von der Couch aus auf dem Fernseher zocken. Da sprechen aber vier Gründe für mich dagegen:

Ich habe keine Lust:

benötigte Kabel zu verlegen,

mit Streaming Probleme zu bekommen. Ich habe mal Steam Link ausprobiert. Das war furchtbar viel Gefummel und es gab immer technische Schwierigkeiten.

den Fernseher direkt neben dem PC stehen zu haben

Der PC ist außerdem ein Arbeitsgerät für mich, auf dem ich gleichzeitig spiele. Es tut manchmal einfach gut, die Kiste auszuschalten und so den Arbeitstag für mich offiziell zu beenden.

Microsoft beweist Innovation, Sony stagniert

Was mir mittlerweile noch an Xbox gefällt: Der Game Pass ist als „Netflix für Gamer“ ein innovatives Angebot, das vollkommen auf Kundenfreundlichkeit aufbaut. Das Abo-Modell ist günstig und auf unseren heutigen, schnellen Lebensstil ausgelegt. Bevor wir uns vollkommen auf ein Spiel festlegen und dann für 1-3 große Titel im Jahr viel Geld hinblättern, gibt uns der Game Pass die Möglichkeit überall reinzuschnuppern. Vielleicht wird das eine Spiel mal 3 Stunden am Abend gezockt und das andere 300.

Was Innovation angeht, punktet Microsoft bei mir außerdem mit ihrem Bestreben nach Inklusion im Gaming. Bei unseren Kollegen der GamePro könnt ihr einen Test des adaptiven Controllers von Microsoft lesen. Der adaptive Controller kann sehr individuell auf die Bedürfnisse eines Menschen mit körperlichen Einschränkungen angepasst werden. Der ist in dem Segment super fortschrittlich.

Was mich mittlerweile an PlayStation stört: Dagegen wirkt Sony mit ihrer Marktstrategie der PlayStation eingeschlafen. Immer noch wird auf Exklusiv-Titel als DAS große Verkaufsargument gebaut. Es kommt mir so vor, als ruhe man sich hier auf den Exklusiv-Titeln aus. Neue, innovative Ideen, die mich vom Hocker hauen, erkenne ich nicht.

Natürlich wird auch die PS5 mit innovativer neuer Technik kommen. Sonst bräuchte es keine neue Generation. Technisch nehmen sich die Xbox Series X und die PlayStation 5 am Ende vermutlich nicht all zu viel. Die Konsolen werden letztendlich in unterschiedlichen Bereichen mal besser oder schlechter als das andere Modell abschneiden.

Es wird wohl die schnuckelige Xbox Series S

Warum die kleinste Xbox? Die Xbox Series S ist die kleinere, günstigere Version der Xbox Series X. Sie kostet gerade mal 299 Euro, hat dafür aber kein Disc-Laufwerk. Die „große“ X-Variante kostet 499 Euro und ist damit 200 Euro teurer.

Da ich meine Spiele nun schon seit Jahren nur noch digital kaufe, ist das fehlende Laufwerk der S für mich kein Problem.

Die Series X ist der Series S zwar leistungstechnisch überlegen und bietet etwa den deutlich besseren Grafikchip, der auf ein natives 4K-Erlebnis ausgelegt ist.

Das stört mich aber nicht so sehr, da ich keinen 4K-Fernseher besitze und so schnell keinen anschaffen werde. Außerdem habe ich nach wie vor einen leistungsstarken PC, den ich langfristig für super hübsche Grafik noch aufrüsten kann.

Wer sich die genauen Unterschiede zwischen Xbox Series X und S ansehen möchte, wird bei unseren Kollegen auf GamePro fündig, die sich auf Konsolen spezialisiert haben.

Die kleinste Xbox hat außerdem ihren Namen nicht ohne Grund. Sie ist 60% kleiner als die klobige Xbox Series X. Das schnuckelige Design erinnert mich an ein Retro-Radio. Auf diesen Look stehe ich unheimlich und sie wird für mich ein Blickfang in der Wohnung sein.

Das Kleinchen strahlt Persönlichkeit aus.

PS: Zugegeben, wenn Last of Us 3 exklusiv für die PS5 angekündigt wird, renne ich vermutlich doch los um mir die Konsole zu kaufen. Fluchend, aber ich würde rennen.

Wie seht ihr das? Überlegt ihr auch gerade eure Stamm-Konsole zu wechseln?