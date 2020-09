Der Xbox Game Pass auf PC wird besser und teurer – So spart ihr jetzt noch

Diese Spiele zu nutzen, ist für Kunden des Xbox Game Pass für PC kostenlos. Da gibt es also keinen Aufpreis. Die Bibliothek dieses Angebots wächst damit also nochmal deutlich.

Das Gute ist: Wer schon immer mal eins dieser Spiele testen wollte, aber nicht bereit ist, dafür den Vollpreis zu bezahlen, der kann für die Abo-Kosten ins Spiel reinschnuppern. Schnappt euch jetzt zum Beispiel Crusader Kings 3 für 1 € (bei Erstkunden, sonst 3,99 €), statt den Vollpreis von 50 € für das Spiel zu zahlen. So habt ihr die Chance, einen Monat reinzuschnuppern. Mit unserem Einsteiger-Guide zu Crusader Kings III schafft ihr den Start in das komplexe Strategiespiel.

Allerdings gilt das erst zum nächsten Abbuchungsdatum. Wer also jetzt bereits ein bestehendes Abo für den Xbox Game Pass auf PC hat oder vor dem 17. September ein Abo abschließt, bezahlt bis zum nächsten Rechnungsdatum noch den aktuellen Preis. Also entweder 1 € für Erstnutzer oder 3,99 €, wenn ihr das Abo schon mal genutzt habt.

Wie teuer wird der Xbox Game Pass für PC? Am 17. September 2020 soll sich der Preis für den Game Pass auf PC etwa verdoppeln. Für Kunden in Deutschland bedeutet das, dass ihr statt 3,99 € dann 9,99 € monatlich bezahlt.

Was ändert sich beim Xbox Game Pass für PC? Bisher bot der Game Pass auf dem PC schon viele Vorteile. Nutzer konnten neue Games wie den Microsoft Flight Simulator oder sogar Crusader Kings 3 direkt am ersten Tag zocken, ohne das Spiel kaufen zu müssen. Ein Abo für 3,99 € pro Monat (im ersten Monat sogar nur 1 €) genügte dafür.

