Seit über 2 Jahren hält Tolkin die Esport-Szene von LoL im deutschen Twitch am Leben, jetzt wird er offiziell gesponsort

Die deutsche Esports-Szene von League of Legends hat einen neuen Sponsor für die Übertragungen der großen Turniere bekommen. Als einziger offizieller deutscher Caster wird der Twitch-Streamer Tolkin ab jetzt von Idealo unterstützt.

Wie hält Tolkin die Esports-Szene im deutschen Twitch am Leben? Seit dem Aus von Summoner’s Inn, die bis Ende 2023 die offiziellen deutschen Partner von LoL waren und jegliche Esports-Events begleiteten, wurde der Twitch-Streamer Tolkin zum alleinigen deutschen Übertragungspartner.

Schon zu Beginn seiner Zeit als Partner konnte Tolkin mehr Zuschauer als sein ehemaliger Arbeitgeber Freaks4U, die Summoner’s Inn gründeten, auf Twitch erreichen. Bis heute ist Tolkin nach wie vor der einzige deutsche Übertragungspartner für die LEC, die europäische Liga von LoL (lolesports.com).

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Tolkin erhält jetzt Unterstützung von Idealo

So sieht die Zusammenarbeit aus: Am 29. April 2026 gab Riot bekannt, dass Idealo eine Partnerschaft mit dem LoL-Esports eingehen wird. Dabei wird Idealo der offizielle Sponsor der deutschen Übertragungen der LEC, des MSI und der Worlds. Idealo wird in Zukunft in Tolkin’s Streams auf Twitch zu sehen sein.

Idealo ist eine Online-Vergleichsplattform und möchte im Zuge der Zusammenarbeit exklusive Angebote für Fans vorstellen. Darunter sollen Merchandise, Verlosungen und Rabatte sein. Diese Angebote sollen vor Ort in den Arenen der Turniere sowie Online verfügbar sein (lolesports.com).

Was sagt Tolkin zu der Zusammenarbeit? Auf X hat Tolkin sich zu dem Thema geäußert. Dabei antwortete er seinem ehemaligen NNO-Partner Karni, der die Zusammenarbeit als „Big W“ betitelt, also als einen großen Erfolg, und sich freut, dass Tolkin endlich mal was dafür bekommt, dass er den deutschen Broadcast im Alleingang trägt (x.com).

Tolkin antwortete Folgendes auf X: „Danke man. Es ist der erste Broadcast-Sponsor der LEC auf Deutsch seit Jahren. LETS GOOOOO“

Neben seiner Tätigkeit als Broadcaster für die deutsche Esports-Szene in League of Legends ist Tolkin jetzt Präsident eines LoL-Teams. Zusammen mit G2 Nord möchte der Twitch-Streamer deutscher Meister werden und die Vision des Projekts vorantreiben: Twitch-Streamer Tolkin wird Präsident eines neuen LoL-Teams, wollen zusammen deutscher Meister werden