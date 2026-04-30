Legendäres Strategiespiel bringt neuen Teil auf Steam, setzt auf Nostalgie von damals, trifft voll ins Schwarze

Mit Heroes of Might and Magic: Olden Era ist am 30. April ein neues Strategiespiel auf Steam gestartet… im Early Access. Trotzdem zeigen sich die Spieler äußerst zufrieden. Kein Wunder, schon die Demo hat sie lange beschäftigt.

Heroes of Might and Magic ist eine der ältesten und beliebtesten Reihen überhaupt. Das rundenbasierte Strategiespiel lässt euch – wie fürs Genre üblich – verschiedene Fraktionen spielen, bietet aber dazu Helden, mit denen ihr in der „Erkundungs-Phase“ außerhalb der Kämpfe die Welt entdeckt.

Über die Jahre hat sich die Reihe immer weiterentwickelt, für viele Veteranen gilt jedoch Teil 3 als die Spitze. Olden Era setzt genau dort an und bringt das nostalgische Feeling zurück. Schon in der Demo haben einige Spieler über 200 Stunden ins neue Heroes of Might and Magic gesteckt.

Jetzt ist Olden Era auf Steam erschienen und kostet mit dem Begrüßungs-Rabatt von 25 % aktuell 30 Euro. Noch etwas günstiger könnt ihr es als Choice-Abonnent im Humbe Store erhalten.

Video starten Der Launch-Trailer zum Early Access von Heroes of Might and Magic: Olden Era auf Steam Autoplay

Hunderte Stunden nur in der Demo, jetzt ist der Early Access da

Die Bewertungen des neuen Strategiespiels stehen wenige Stunden nach Release bei 91 % mit 614 Stimmen und sind damit „sehr positiv“ (Stand 30. April um 19:00 Uhr). In den Rezensionen heißt es, dass sich Olden Era wirklich wieder wie damals anfühle – nur eben etwas hübscher und moderner. Der Preis sei ebenfalls in Ordnung.

Dabei bietet Olden Era eine neue Kampagne und teilweise sogar neue Fraktionen, ist also mehr als ein reines Remaster. Große Kritik dagegen gibt es am fehlenden bzw. nicht funktionierenden Multiplayer/Koop-Modus, der offenbar für einige Veteranen das ausschlagende Kriterium darstellt.

Bei den Kollegen der GameStar findet ihr einen ausführlichen Test zu Olden Era mit dickem Lob für das Spiel.

Heroes of Might and Magic: Olden Era befindet sich noch im Early Access, entsprechend fehlen viele Inhalte und Funktionen, die erst über die kommenden Monate hinzugefügt werden. Wann der 1.0-Release ansteht, ist aktuell noch nicht bekannt. Falls ihr auf der Suche nach Alternativen seid, findet ihr hier die besten Strategiespiele, die ihr aktuell spielen könnt.