Eines der besten Strategiespiele auf Steam bekommt endlich Blut, doch dafür müsst ihr 30 € zahlen

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Eines der besten Strategiespiele auf Steam bekommt endlich Blut, doch dafür müsst ihr 30 € zahlen

Dort wo gekämpft wird, fließt Blut – sollte man zumindest meinen. Eines der besten Strategiespiele auf Steam ergänzt die rote Flüssigkeit zwei Jahre nach Release, und das für den stolzen Preis von knapp 30 €.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Age of Mythology: Retold, das Remake des RTS-Klassikers aus dem Jahr 2002. Es erschien am 4. September 2024 auf Steam und ist auch 2026 immer noch eines der besten Strategiespiele für den PC (ihr könnt es aber auch auf PS5 und Xbox Series X|S zocken).

Jetzt verpassen die Entwickler dem Remake einen DLC, der Schlachten zu einem echten Gemetzel werden lässt. Mit dem „Blood and Bones“-Pack fließt nämlich auch erstmals Blut während den Gefechten.

Age of Mythology: Retold – Der Trailer zum Remaster des Strategie-Klassikers
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Age of Mythology wird zum ersten Mal richtig blutig

Was genau steckt drin im DLC? Enthalten sind unter anderem dynamische Blutspritzer. Diese variieren je nach Einschlag und Schaden. Ein Zyklop dürfte mit einem Hieb seines Knüppels also eine größere Sauerei anrichten als ein gewöhnlicher Soldat.

Zudem verschwinden gefallene Soldaten nicht mehr einfach, sondern verfallen mit der Zeit zu Skeletten. Blutlachen sollen den Boden dauerhaft rot färben und Einheiten, die durch Blut marschieren, hinterlassen sogar blutige Fußabdrücke. Für die zahlreichen mythischen Kreaturen, die ihr im Spiel kontrollieren könnt, gibt es zudem besonderes prismatisches Blut.

Insgesamt sprechen die Entwickler von über 37 einzigartigen visuellen Effekten. Einen Trailer, der diese präsentiert, gibt es zwar nicht – dafür aber ein paar Screenshots.

So sehen einige der neuen Effekte im Spiel aus – in der Tat ziemlich blutig.

Aber warum kostet das so viel Geld? Der Haken an der Sache ist, dass ihr das „Blood and Bones“-Pack nicht separat erwerben könnt. Ihr müsst dafür direkt den neuen Expansion Pass für 29,99 € holen.

Im Expansion-Pass enthalten sind:

  • Ein neues Götterpaket, das die Erntegöttin Demeter für die Griechen hinzufügt – inklusive neuer mythischer Einheiten und Götterkräfte
  • Ein „ultimatives Fanpaket“, welches neue Profilbilder sowie goldene Statuen für eure Dorfzentren und Tempel liefert
  • Das bereits genannte Blut-Paket
  • Die Azteken, die mit einem komplett neuen Götterpantheon, besonderen Einheiten und Mechaniken sowie einer eigenen Kampagne kommen

Bis auf die Azteken sind bereits alle Inhalte des Expansion Pass erschienen. Diese kommen laut der Shop-Seite für den DLC auf Steam am 21. April 2026, die könnt ihr also auch separat kaufen – den Rest nicht.

Zwischen Wut und Freude

Wie gehen Fans mit dieser Entscheidung um? Der Umstand, dass man sich das Blut-Pack nicht separat kaufen kann, stößt bei Fans auf Unmut. „Echt eine Schande, dass man den GESAMTEN Expansion Pass kaufen MUSS, um das zu bekommen“, meint Nutzer Cryptic unter einem Steam-Post der Entwickler.

Viele andere Spieler freuen sich hingegen auf die neuen Effekte, auch wenn ein Detail enttäuscht. „Keine besonderen Skelette für mythische Einheiten? Das alte Spiel hatte die“, meint Steam-Nutzer Black Soldier unter demselben Post.

Ein anderer Nutzer kritisiert derweil: „Die Gier endet nie, haben uns bei Creative Assembly inspirieren lassen, oder?“. Er bezieht sich damit auf die insgesamt unbeliebten Blut-DLCs der Total-War-Reihe, von denen selbst die Entwickler inzwischen abgerückt sind – so groß war die Kritik der Community.

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Seid ihr dazu bereit, für einige zusätzliche Grafikeffekte im Spiel Geld auszugeben? Oder sollte diese Praxis so schnell wie möglich aussterben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. MeinMMO-Autor Ody freut sich derweil auf das Pantheon der Azteken: Als Kind habe ich unzählige Stunden in einem Strategiespiel verbracht, jetzt bekommt es einen DLC, bei dem mein 8-jähriges Ich jubelt

Quelle(n): www.ageofempires.com
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