Essenzielle Spiele-Reihe auf Steam verärgert nach 24 Jahren mit purer Gier die Fans, verzichtet nun auf 3 nervige Unarten

Für 2024 muss man Creative Assembly bei der Reihe Total War eine gute Bilanz ausstellen, allerdings muss man sich auch wundern, warum so ein Kurswechsel notwendig war und die Reihe erst so tief fallen musste, bis man sich berappelt. Mehr zu Total War: Warhammer 3: Vor zwei Jahren hab ich 60 € für ein Spiel auf Steam verschwendet: Jetzt soll’s endlich gut sein

So reagieren Spieler: Die Stimmung unter den Fans deutlich besser geworden, aber natürlich gibt es viele weitere Forderungen. Spieler wünschen sich mehr Inhalte für ihre liebste Fraktion in Warhammer oder fordern gleich, die Entwickler sollten auch noch Denuvo abschaffen, wenn sie schon dabei sind.

Für 2025 steht das 25-jährige Jubiläum der Reihe an und man plant neue Inhalte für Total War: Warhammer 3, was weiterhin klar der Star im Angebot ist. Das ungeliebte Pharao wird nicht groß erwähnt. Das hat man mit dem kostenlosen Mega-Update „Pharaoh: Dynasties“ praktisch komplett überarbeitet und neu herausgebracht.

