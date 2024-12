Ein Spiel auf Steam kostet sogar im Sale 272 €, wenn ihr es komplett wollt, doch die beste Kampagne ist kostenlos

Wer sich auf Steam das Strategie-Spiel „Total War: Warhammer 3“ mit allen verfügbaren Zusatzinhalten kauft, muss dafür 272 Euro und 35 Cent hinlegen – und dabei sind die Preise aktuell im Sale schon deutlich reduziert. MeinMMO-Autor Schuhmann hat in den letzten Wochen 80 Stunden mit dem Megabrocken verbracht und sagt: Die beste Kampagne kostet nichts. Aber ihr müsst einen verseuchten grünen Dämon spielen.

Warum ist das Total War: Warhammer 3 so wahnsinnig teuer? Total War: Warhammer 3 ist ein DLC-Albtraum aus Sicht von Spielern, die nie was mit der Serie zu tun hatten. Das liegt an einer besonderen Mechanik:

Der Spiel-Modus „Immortal Empires“ hat 24 verschiedene Fraktionen mit 100 verschiedenen Helden (Legendären Lords). Der Modus wird auf einer riesigen Weltkarte mit um die 280 Städten und Regionen gespielt.

Aber wer sich nur Grundspiel „Total War: Warhammer 3“ kauft, hat nur Zugriff auf einen Bruchteil dieser Fraktionen und Helden.

Wer mehr Helden und Fraktionen spielen möchte, muss die beiden älteren Teile von Total War: Warhammer und die zahlreichen Zusatzinhalte besitzen, die über die letzten 8 Jahre zu den Strategiespielen dazugekommen sind. Da kommt einiges zusammen.

Ein über 8 Jahre gewachsenes Baukasten-System macht Warhammer 3 so teuer

Wie teuer ist es, wenn man Total War: Warhammer 3 komplett haben möchte? Wer aktuell im Sale auf Steam alle Inhalte für Total War: Warhammer 3 besitzen möchte, zahlt 272 Euro und 35 Cent:

94,02 € für die “Trilogie” mit den 3 Warhammer-TIteln

178,33 € für die 26 DLCs für Total War Warhammer 1, 2 und 3

Erst vor wenigen Tagen erschienen 3 neue Lords für Total War: Warhammer 3 – jeder davon kostet 8,99 €

Dass Total War: Warhammer 3 mittlerweile so teuer ist, hat eine gewisse Ironie: Auch dem Tabletop-Spiel Warhammer wird seit Jahrzehnten vorgeworfen, einfach zu teuer zu sein.

Muss man denn alle DLCs kaufen? Nein, das ist ein Baukasten-System. Generell empfehlen Spieler, sich nur die DLCs herauszupicken, die man gerade „braucht“ und auf die man Lust hat.

Einige Fraktionen gelten aber als praktisch „unspielbar“, wenn man die DLCs nicht hat, weil ihnen wichtige Einheiten fehlen oder die Start-Position ungünstig ist.

Zudem haben gerade die neuen Lords besonders spannende Mechaniken, die ihre Kampagnen aufregender und angenehmer gestalten, als „alte, normale Lords“: So hat etwa der neuste Zwergenlord ein eigenes Luftschiff, mit dem er reist, und viele einzigartige Schlachten und Missionen.

Bei klassischen Helden sind diese Schlachten auf nur ein bis drei Schlachten begrenzt, bei denen man sich besondere epische Gegenstände erspielen kann.

Es stehen so viele Fraktionen und Helden zur Auswahl.

Ein Dämon bietet euch die beste Spielerfahrung

Welche Kampagne ist so gut, kostet aber nichts? Ich war zum Release 2022 von Warhammer 3 enttäuscht, weil es damals diesen Mega-Modus noch nicht gab und die Original-Kampagne mit ihren Fraktionen doch sehr mickrig im Vergleich zum damals schon verfeinerten und ausgebauten Total War: Warhammer 2 wirkte.

Doch in den letzten zwei Wochen hab ich mich intensiv mit Warhammer 3 beschäftigt und viele Kampagnen gespielt. Dabei hat mich eine Kampagne am meisten überzeugt und die ist tatsächlich kostenlos.

Es geht um den Lord „Epidemius“ der Fraktion „Nurgle“. Die Kampagne schaltet ihr frei, wenn ihr euren Steam-Account mit dem Account bei Creative Assembly verbindet – das sind 2 Klicks. Direkt im Spiel führt euch ein Menü auf die korrekte Seite, bei der ihr euren Account verbindet. Es reicht, die Accouts zu verbinden, um Epidemius freizuschalten – eine weitere Handlung ist nicht notwendig.

Achtet aber darauf, den richtigen Steam-Account zu verbinden. Ich hab den Falschen verbunden und musste dann den Support anschreiben, die den Account nur löschen konnten – das könnt ihr euch sparen, wenn ihr das nicht um 3:00 Uhr nachts macht, sondern mit wachem Gehirn.

Eklig, aber cool: Epidemius ist ein kostenloser Lord bei Warhammer 3.

Was macht die Kampagne so gut? Nurgle ist die ideale Fraktion für geduldige Strategiespieler, sie belohnt einen methodischen Aufbau:

Ihr baut in euren Städten vor allem zwei Gebäude, eins für Infektionen und eins für einen steten Einkommensstrom.

Dazu baut ihr immer nur die ersten Stufen von Militärgebäuden, denn sie werden „von selbst stärker“, indem sie durch verschiedene Zyklen rotieren und dabei immer wieder neue Einheiten freischalten.

Ihr rekrutiert diese Einheiten nicht, sondern beschwört sie, sodass sie sofort erscheinen, wenn auch nur mit halben Lebenspunkten.

Als besonderes Gimmick der Fraktion, bekommt ihr etwa mit Stufe 16 angeboten euren “normalen Lord” durch einen höheren Dämon des Nurgle zu ersetzen.

Spielweise von Nurgle ist ungewohnt, aber skaliert hervorragend

Wie unterscheidet sich die Fraktion: “Normalerweise” baut man in Total War: Warhammer 3 nur in einer Stadt, meist der Hauptstadt, Militärgebäude, rekrutiert hier alle Einheiten für eine Armee und zieht diese Armee dann dorthin, wo man sie haben will. Dabei reicht ein einziges Gebäude einer Art, um unbegrenzt viele Typen einer Einheit zu rekrutierten.

Bei Nurgle läuft das anders: Denn hier schaltet jedes Militärgebäude nur eine begrenzte Anzahl an Einheiten frei. Daher man hat zu Beginn einer Kampagne nur wenige Einheiten und kann keine “vollen Armeen” von 20 Einheiten aus dem Nichts aufstellen, sondern man kann aus einem Militärgebäude etwa 3-5 rekrutieren, muss dann ungefähr 4 Runden warten und rekrutiert wieder 3-5.

Allerdings kann man die Einheiten auch überall rekrutieren und es lohnt sich daher nicht nur in der Hauptstadt, sondern überall verteilt, Militärgebäude zu errichten. Je weiter das Spiel voranschreitet, desto mehr Militärgebäude hat Nurgle und desto mächtiger werden die Armeen: Nurgle “skaliert” als Fraktion hervorragend. Man wird im Laufe eines Spiels deutlich stärker.

Im Kampf spielt sich Nurgle angenehm, denn die Einheiten sind zähe Nahkämpfer, halten viel aus und verzeihen Fehler. Sie zermürben den Gegner und die Schlachten laufen langsam und gut nachvollziehbar ab.

Der spezifische Held Epidemius startet zudem abgelegen im Norden der Karte und spielt sich sorglos, denn er kann sich immer nur einem Feind widmen und sich langsam über die Karte ausbreiten, während er immer mächtiger wird. Eine zusätzliche Seuchen-Mechanik sorgt im Laufe des Spiels dafür, dass man ständig mächtige Buffs auf den eigenen Einheiten und Städten hat und die Gegner mit Debuffs leben müssen.

Die Seuchen verbreiten sich dabei automatisch, man muss letztlich nur alle 3 Runden einmal kräftig nachseuchen.

Als Epidemius stellt ihr euch eure eigenen Seuchen zusammen: Sie wirken als Buffs für euch.

Aktuell ist Total War: Warhammer 3 für 24 € auf Steam im Angebot

Total War: Warhammer 3 kostet aktuell 24 € auf Steam im Sale, die Epdiemius-Kampagne gibt’s kostenlos – aber eine Warnung sei ausgesprochen. Es könnte sein, dass ihr viel zu viele Puzzlestücke im DLC-Shop dazu gekauft, wenn ihr einmal auf den Geschmack gekommen seid.

Ich hab mich 2022 sehr über den Kauf von Total War: Warhammer 3 geärgert – aber das hat sich tatsächlich gedreht, wie ich in den letzten Wochen gemerkt habe, auch dank meines Freundes, dem Seuchenlord: Vor zwei Jahren hab ich 60 € für ein Spiel auf Steam verschwendet: Jetzt soll’s endlich gut sein